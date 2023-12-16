Artvinli Esnaf: "Yılbaşı Yaklaşıyor ve Hiçkimse Bir Şey Sormuyor. Hayatımda İlk Defa Bu Sene Kadar Kötü Bir Sene Geçiriyorum"

UĞUR İSTANBULLU

Yılbaşına sayılı günler kala Artvinli esnaf artan maliyetlerden dolayı para kazanamadıklarını belirtti. Artvinli şarküteri işletmecisi Ercan Demirci, "Yılbaşı yaklaşıyor ve hiç kimse bir şey sormuyor ve hayatımda ilk defa bu sene kötü bir sene geçiriyorum. Bu seneye kadar kışları işler düşerdi ama bizim geçimimizi sağlardık" derken, Ardanuçlu market işletmecisi Mehmet Erkan Gümüş ise, "Eskiden yılbaşı geldiğinde insanlar bir şeyler alıp evlerine götürüp yılbaşlarını kutlarlardı, şimdi ise insanlarda ne böyle güç kaldı ne de yılbaşı kutlayacak bir hal kaldı" diye konuştu.

Artvin'de esnaf artan maliyetleden ve halkın alım gücünün düşmesinden şikayetçi. Taksici Savaş Keskin, "16 yıldır taksicilik yapıyorum ve Artvin Ardanuç'ta yaşıyorum. İşlerimiz çok düşük, akaryakıttan dolayı ister istemez fiyatlar yüksek ve doğal olarak gelen gidende olmuyor. Bakın araçları görüyorsunuz ve bütün gün burada arkadaşlarla bekliyoruz. Yılbaşı diye bir şey yok bizde ve önceki yıllarda akaryakıt ucuz olduğunda işlerimiz iyiydi. Mazotun 36-40 lira olduğundan dolayı da gelip giden de olmuyor" dedi.

"BİR YIL BOYUNCA VERGİ VE HARÇLARA YÜZDE 56'LIK ZAM GELDİ"

Artvinli mali müşavir Ergül İstanbullu şunları söyledi:

"Şöyle söyleyelim; ülkemizde baş gösteren yüksek enflasyon, geçim sıkıntısı, işsizlik ve buna benzer sorunlardan Artvin ilimizde etkilenmektedir. Esnaflarımız bir yıl boyunca bu sorunlarla boğuşurak bir yılı daha geride bırakmıştır. Bu demek oluyor ki önümüzdeki yıllarda da bundan daha farklı bir şey olmayacaktır. Vergi ve harçlara gelen yüzde 56'lık zamma karşılık, çalışanların maaşlara aynı zamanda da emeklilere gelecek zammınsa bunun yarısı kadar olmayacağı görüşü hakim. Evet vergilerin oranları yıl içerisinde arttı ama vergi matrahları düşük tutuldu ve dolayısıyla esnafa yüksek vergiler demek. Diğer yandan sigorta primleri, damga vergileri, kira, elektrik gibi artışlar üretim maliyetini etkileyeceğinden dolayı esnafımızı da zor durumda bırakmış olacak. Gelecek yılda enflasyonda belirli bir düşüşün olmayacağı düşüncesi hakim. Esnaf alıp rafına koyduğu malı haftalık hatta üç günlük olarak fiyat belirlemek zorunda kalıyor çünkü akaryakıta, elektriğe gelen zamdan dolayı esnafın almış olduğu malda her gün periyodik olarak artmaktadır. Onun için esnaf önümüzdeki yılda da fazla bir kazanç artışı maalesef beklemiyor."

"50 YAŞINDAYIM VE BUGÜNE KADAR BÖYLE KÖTÜ BİR SENE GÖRMEDİM"

Artvinli şarküteri işletmecisi Ercan Demirci şunları söyledi:

"50 yaşındayım ve 15 yaşından itibaren bu işlerle uğraşıyorum yani marketçilik ve şimdi de şarküteri işletiyorum. Tavuk şarküteri ve doğal ürünler satıyoruz. Evet tavukta fiyatlar yüksek ve dolayısıyla hareketlilik maalesef yok. Yani şöyle söyleyeyim size; geçen yıllarda satmış olduğumuz elimizde ne öyle ürün ne de öyle rakamlar var. Yılbaşı yaklaşıyor ve hiç kimse bir şey sormuyor ve hayatımda ilk defa bu sene kötü bir sene geçiriyorum. Bu seneye kadar kışları işler düşerdi ama bizim geçimimizi sağlardık. Dükkan kirasını öderdik, elektrik parasını öderdik, Bağ- Kur'umuzu öderdik ve bu seneki gibi zor duruma düşmezdik. İçinde bulunduğumuz durumu yoldan geçen herkese anlatıyorum aynı zamanda da tüm esnaf arkadaşlarımla da paylaşıyorum."

"YEREL MARKETLERİ SADECE MALİYETLER VURMADI ULUSAL MARKETLER DE VURDU"

Ardanuçlu market işletmecisi Mehmet Erkan Gümüş ise şunları söyledi:

"Marketçiyim ve eskiden yılbaşı geldiğinde insanlar bir şeyler alıp evlerine götürüp yılbaşlarını kutlarlardı, şimdi ise insanlarda ne böyle güç kaldı ne de yılbaşı kutlayacak bir hal kaldı. Önceleri insanlar 5 kilo mandalina alırlardı şimdi ise 1- 2 kilo alıyorlar ve yine o da eskisi gibi değil. Aynı zamanda ilçemiz 3 bin nüfuslu ama ilçemizde ulusal marketler 10'u buldu. Bu konuda yetkililerin bir şeyler yapmasını bekliyoruz açıkçası buna bir dur demeleri lazım. Buradaki yerel esnaf ne yapacak ve ulusal marketler istiyor ki küçükleri ezelim, öldürelim, bitirelim ve bize yaşam hakkı sunmuyorlar."

Ardanuçlu balıkçı Uygur Keleş, "Genellikle kış boyu balıkçılıkla uğraşıyorum, bu sene maliyetlerden kaynaklı fiyatlar da yüksek. Rize'yle Artvin'in fiyatları birbirini tutmuyor ve doğal olarak bizde fiyatlar tabi yüksek. Nerede balık çıkıyorsa oralara gidip getiriyoruz" dedi.

"MAZOT 36-40 LİRA BANDINDA OLUNCA TAKSİCİ ESNAF İŞ YAPAMAZ HALE GELDİ"

Taksici Savaş Keskin, "16 yıldır taksicilik yapıyorum ve Artvin Ardanuç'ta yaşıyorum. İşlerimiz çok düşük, akaryakıttan dolayı ister istemez fiyatlar yüksek ve doğal olarak gelen gidende olmuyor. Bakın araçları görüyorsunuz ve bütün gün burada arkadaşlarla bekliyoruz. Yılbaşı diye bir şey yok bizde ve önceki yıllarda akaryakıt ucuz olduğunda işlerimiz iyiydi. Mazotun 36-40 lira olduğundan dolayı da gelip giden de olmuyor. Sadece biz taksicilerin değil herkesin durumu kötü" diye konuştu.