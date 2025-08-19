Asansör Kazası Sonrası Güvenlik Önlemleri

Aydın'ın Efeler ilçesinde KYK yurdundaki asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş olayının ardından kapalı olan 32 asansörden 11'i yeşil etiket alırken, diğerleri içinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe; "Öğrencilerimiz gelene kadar tüm asansörlerimiz güvenilir ve faal hale gelecek" dedi.

Geçtiğimiz 26 Ekim 2023 tarihinde Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör kazası sonrasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş olayının etkileri hafızalarda yerini korumaya devam ederken, geçtiğimiz aylarda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapmaya başlayan Serhat Yığmatepe, öğrencilerin güvenli bir şekilde asansörleri kullanabilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Olay sonrası kapanan 32 asansöre ilişkin ihale süreçlerinin tamamlandığını ve yapılan çalışmalar sonrasında 11 asansörün yeşil etiket aldığını ifade eden Müdür Yığmatepe, geriye kalan 21 asansörün de ihalelerinin yapıldığını ve önümüzdeki günlerde teslimlerinin ardından gerekli çalışmaların başlayacağını söyledi.

Yeşil etiket alan 11 asansörün kullanılabilir durumda olduğunu diğer asansörlerin de yeni eğitim öğretim döneminde öğrenciler gelene kadar güvenli ve faal hale getirileceğini söyleyen Müdür Yığmatepe; "32 asansör kapalıydı. Bunların ihalesini yaptık. 11 tanesi etiketini aldı ve kullanılabilir durumda. Öğrencilerimiz geldiği zaman hepsini yetiştirip öğrencilerimizin kullanımına sunacağız. Diğer asansörlerin de ihalesi yapıldı. Güncel rakamlarla 16 milyon TL ihale bedeli vardı. Önümüzdeki günlerde yer teslimi yapılacak ve kalan asansörler de öğrencilerimiz gelene kadar güvenli ve faal hale gelecek. Yurtlarımızda yaklaşık 16 bin öğrencimizin barınma ve yeme ihtiyacını karşılıyoruz. Onların güvenliği için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi. - AYDIN