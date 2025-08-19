Asansör Kazası Sonrası Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Asansör Kazası Sonrası Güvenlik Önlemleri

Asansör Kazası Sonrası Güvenlik Önlemleri
19.08.2025 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da KYK yurdundaki asansör kazası sonrası, 32 asansörden 11'i güvenli hale getirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde KYK yurdundaki asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş olayının ardından kapalı olan 32 asansörden 11'i yeşil etiket alırken, diğerleri içinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe; "Öğrencilerimiz gelene kadar tüm asansörlerimiz güvenilir ve faal hale gelecek" dedi.

Geçtiğimiz 26 Ekim 2023 tarihinde Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör kazası sonrasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş olayının etkileri hafızalarda yerini korumaya devam ederken, geçtiğimiz aylarda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapmaya başlayan Serhat Yığmatepe, öğrencilerin güvenli bir şekilde asansörleri kullanabilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Olay sonrası kapanan 32 asansöre ilişkin ihale süreçlerinin tamamlandığını ve yapılan çalışmalar sonrasında 11 asansörün yeşil etiket aldığını ifade eden Müdür Yığmatepe, geriye kalan 21 asansörün de ihalelerinin yapıldığını ve önümüzdeki günlerde teslimlerinin ardından gerekli çalışmaların başlayacağını söyledi.

Yeşil etiket alan 11 asansörün kullanılabilir durumda olduğunu diğer asansörlerin de yeni eğitim öğretim döneminde öğrenciler gelene kadar güvenli ve faal hale getirileceğini söyleyen Müdür Yığmatepe; "32 asansör kapalıydı. Bunların ihalesini yaptık. 11 tanesi etiketini aldı ve kullanılabilir durumda. Öğrencilerimiz geldiği zaman hepsini yetiştirip öğrencilerimizin kullanımına sunacağız. Diğer asansörlerin de ihalesi yapıldı. Güncel rakamlarla 16 milyon TL ihale bedeli vardı. Önümüzdeki günlerde yer teslimi yapılacak ve kalan asansörler de öğrencilerimiz gelene kadar güvenli ve faal hale gelecek. Yurtlarımızda yaklaşık 16 bin öğrencimizin barınma ve yeme ihtiyacını karşılıyoruz. Onların güvenliği için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Gençlik, Sağlık, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Asansör Kazası Sonrası Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü
Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti
Beşiktaş’ta ayrılık açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti
Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi’nin rekoruna dikti Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti
Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici

12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
13:00
Meclis’in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı İşte yakalandığı an söyledikleri
Meclis'in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı! İşte yakalandığı an söyledikleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 13:11:22. #7.13#
SON DAKİKA: Asansör Kazası Sonrası Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.