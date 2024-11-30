Asırlık Eğitim Çınarı Celal Ersoy anıldı

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Asırlık Eğitim Çınarı Celal Ersoy anısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GKV Özel Okulları iş birliğiyle düzenlenen anma gecesinde duygusal anlar yaşandı. Gecede ilk kez gösterime giren Gaziantepli Üç Öncü Belgeseli büyük beğeni toplarken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in duygu dolu konuşması anma gecesine damgasını vurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları iş birliğiyle Panorama Müzesinde düzenlenen anma gecesinde Asırlık Eğitim Çınarı Celal Ersoy göz yaşlarıyla anıldı. Anma törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel'in yanı sıra büyük bir katılım sağlandı.

Celal Ersoy'un ülkenin kalkınma hamlesinde önemli misyonlar üstlendiğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Ersoy ailesi ve Alevli ailesi, kentimiz ve ülkemiz için olduğu gibi insanlık içinde çok değerli, faydalı bir aile. Onlara bir teşekkür onların önünde saygıyla eğiliyorum. Celal Ersoy nurlar içinde yatsın mekanı cennet olsun. Celal babamız ilimdi, fazilet ve erdemdi. Celal babamız cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda bu şehirde şehri, bilim şehri, kültür ve sanal şehri spor şehri olması konusunda canını yaşamını ortaya koydu. Kendi çocuğu gibi gördüğü bütün çocukları sahiplendir. Sevdi ve sevdi. Ben şahidim. Ben o kadar güzel hatıralarına şahit oldum ki her zaman yanlarına gittiğinizde bu şehri nasıl eğitim şehri yapacağız diye konuştuğumuzda bir vakıf medeniyeti bakışıyla baktılar. Zaten bugün Kolej Vakfı'nın altmış üç yılından beri vakıf medeniyeti anlayışıyla nasıl büyüdüğünü görüyoruz. Zaten bizim medeniyetimiz vakıf medeniyetidir. Bizler kanadı kırılan kuşlarının kanadını tamir etmek için vakıf kuran bir medeniyetten geliyoruz. Celal abimiz ilimdir, irfandır. Celal Ersoy en iyi şartlarda eğitim almak için gittiği Amerika'da alanında en iyi olarak dönerek izdivacında da evliliği muhabbete, sevgiye, sevdaya dönüştürmek çok önemliydi" dedi.

Celal Ersoy'un yaşamından kesitler anlatıldı

Celal Ersoy'un Gaziantep'in yetiştirdiği önemli insanlardan birisi olduğunu ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi Galip Renklidağ'da Celal Ersoy'un yaşamından kesitlerden oluşan hatıralarını anlatan konuşmasında O ve Onun gibi eğitim gönüllülerinin ülkesi ve ulusu için yaşadığını ifade ederek Celal Ersoy'un toplumsal kalkınma hamlesinde ki katkılarından örnekler verdi.

Eğitime adanmış bir asırlık yaşam

Celal Ersoy'un kent ekonomisi, kültürü ve sanatının yanı sıra eğitim alanında ki gelişimine de büyük katkılar sağladığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, "Yusuf Celalettin Ersoy'un anısını yaşatmak, onun değerlerine sahip çıkmak ve onun izinden yürümek hepimizin üzerine düşen bir vazifedir. Bu kadar güzel örnek bir hayatı kendimize rol model olarak almak hepimiz için bir düstur olmalıdır. Bu anlamda böyle değerli şahsiyetin anılması yolunda desteklerini esirgemeyen Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e yürekten teşekkürlerimizi sunmak isterim. Kentin gelişimi ve kalkınmasına yaşamlarını vakfetmiş insanlara karşı önemli bir vefa örneği olarak gördüğümüz bu gecede Celal Ersoy'u anmak ve yaşamından kesitleri sizlerle paylaşmak elbette bizler için büyük önem taşıyor. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gaziantepli üç öncü belgeseli duygulandırdı

Aydınlanma Savaşında Gaziantepli Üç Öncü belgeselinde yaşamlarını ülke kalkınmasına vakfetmiş Cemil Alevli, Celal Ersoy ve Nüket Ersoy'un hayat hikayeleri gözler önüne serilirken salonda bulunan konukların zaman zaman duygulu anlar yaşadığı gözden kaçmadı.

Öğrenciler okullarının kurucularını unutmadı

Asırlık Eğitim Çınarı Celal Ersoy'u anma gecesinde açılışı gerçekleştirilen Aydınlanma Savaşında Gaziantepli Üç Öncü Fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. GKV Özel Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Veda Dansı ve Lirik Dans gösterilerinin yanı sıra Gaziantep Kolej Vakfı öğrencilerinden Mirza Ceylan tarafından sahnelenen Zeybek dansı büyük ilgi gördü. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri 12. sınıf öğrencisi Selim Göğüş öğrenciler adına Celal Ersoy anısına yazdıkları mektubu seslendirirken GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinden Bensu Gündoğdu Dünyanın Bütün Çiçeklerini verin bana Bana adlı şiiri seslendirdi. Gecenin sonunda kente ve ülke kalkınmasına büyük destekler veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aysel Tokatlı tarafından bir teşekkür plaketi takdim edilirken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de eğitime katkılarından dolayı GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'a bir teşekkür plaketi takdim etti. - GAZİANTEP