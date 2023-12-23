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Cumhuriyet Şehidi Mustafa Fehmi Kubilay Kozan'da Anıldı - Son Dakika
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Cumhuriyet Şehidi Mustafa Fehmi Kubilay Kozan'da Anıldı

Cumhuriyet düşmanları tarafından 93 yıl önce Menemen'de katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Kozan'da düzenlenen törenle anıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törene katılarak Kubilay'ın anıtı önünde saygıyla eğildiğini belirtti. Kubilay'ın doğduğu Kozan'da yapılan park ve anıtın, onun adını yaşatma fırsatı olduğunu ifade eden Karalar, Güney'in insanlarının Cumhuriyet için canlarını feda etmeye her zaman hazır olduğunu vurguladı. Törende ayrıca şehitler için dualar okundu ve Şehit Asteğmen Hüseyin Fehmi Kubilay Parkı'na katkılarından dolayı plaket verildi.

Cumhuriyet Şehidi Mustafa Fehmi Kubilay Kozan\'da Anıldı
23.12.2023 - 14:51,
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Cumhuriyet düşmanlarınca 93.yıl önce İzmir'in Menemen ilçesinde katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Kozan'da adına yapılan park ve anıtı önünde, Atatürkçü Düşünce Derneği Kozan Şubesi'nce düzenlenen törenle anıldı.

Törene katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çok anlamlı bir günde, Kozan'da, Cumhuriyet Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Parkı'nda, onun anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine katılmaktan büyük gurur duyduğunu açıkladı.

"Can pahasına direnmiş, acımasızca katledilmiştir"

Başkan Zeydan Karalar, "Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay bir Devrim ve Cumhuriyet şehididir. Cumhuriyet düşmanlarına karşı canı pahasına direnmiş ve acımasızca katledilmiştir. O bu bedeli Cumhuriyet için ödemiştir. Onun adına yapılan parkta ve anıtı önünde düzenlediğimiz bu anma töreninde, hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

"Şehidimizin adını park ver anıt yapmak bize nasip oldu"

Adanalı, Kozanlı olan Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın, şehit edildiği Menemen'de ve bazı başka yerlerde anıldığını, doğduğu Kozan'da da hemşehrileri olarak onun adına bir park ve anıt yaparak, anılmasını sağlamanın kendilerine nasip olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, "Güney'in insanları yiğittir ve Cumhuriyet için, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri için canlarını feda etmeye her zaman hazırlardır" diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlere de Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlere acil şifalar diledi. Törende şehitler için dualar okundu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Kozan Şube Başkan Yardımcısı Atalay Özer de Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın hayat hikayesini ve mücadelesini anlattı.

Törende ayrıca Kozan İlçe Eski Milli Eğitim Müdürü Hüseyin İnan'a, Şehit Asteğmen Hüseyin Fehmi Kubilay Parkı'na katkılarından dolayı plaket verildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Cumhuriyet Şehidi Mustafa Fehmi Kubilay Kozan'da Anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhuriyet Şehidi Mustafa Fehmi Kubilay Kozan'da Anıldı - Son Dakika
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