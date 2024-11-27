Atakent Kadın Danışma Merkezi açıldı - Son Dakika
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Atakent Kadın Danışma Merkezi açıldı

Atakent Kadın Danışma Merkezi açıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hayata geçirdiği projelerle kadınların hayatın her alanında var olması ve güçlenmesi için çalışıyor.

27.11.2024 13:49  Güncelleme: 13:51
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hayata geçirdiği projelerle kadınların hayatın her alanında var olması ve güçlenmesi için çalışıyor. Karalar'ın açılışını yaptığı Atakent Danışma Merkezi ile kadınlar, sosyal, psikolojik, hukuksal alanlarda desteklenecek, "Güçlü Kadın Güçlü Adana" inşa edilmesine önemli katkı sağlanacak.

Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde, Atakent Kadın Merkezi'nin açılışını yapan Başkan Zeydan Karalar'ı alanı dolduran mahalle sakinleri karşıladı.

Atakent Mahalle Muhtarı Mukaddes Tuğba Oruç, "Bugün bir muhtar olmaktan öte, önce bir kadın olarak, sonra bir anne olarak çok gururluyum, çok mutluyum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a mahallemize böyle bir değer kattığı için çok teşekkür ediyorum. Artık kadınlarımız, gençlerimiz daha güvende" diye konuştu.

"Kadını ve kadının çalışmasını önemsiyoruz"

Alanı dolduran coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı sosyal belediyecilik adımlarının Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi ile büyük hamlelere dönüştüğünü kaydetti. Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Başta gündüz bakımevleri olmak üzere, kadını destekleyen, kadınlara ekonomik özgürlüklerini kazanma olanağı sunan hizmetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Çünkü kadını önemsiyoruz, kadının çalışmasını önemsiyoruz. Toplumumuz ancak kadınların hayatın her alanında var olmasıyla güçlenebilir."

"Kadın eşit olana kadar mücadelemiz sürecek"

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınların daha iyi yerlere gelmesini vasiyet ettiğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, "Biz de Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyen insanlar olarak, kadınlar hem iş hem siyasal hem sosyal hayatta erkeklerle eşit noktaya gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi karşılayan bu kalabalık da yaptığımız işlerin ne derece doğru olduğunu gösteriyor" dedi.

Yüreğir'in yarım asırlık sorunları bir bir çözülüyor

Yüreğir ilçesinin yarım asırlık sorunlarını çözdüklerini de aktaran Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Levent Köprüsü, Koza Köprüsü, Cumhuriyet Caddesi'ndeki yağmur suyu deplasesi bitti. Atakent, Yenidoğan, Levent mahallelerinde taşkınları önleyecek büyük bir yağmur suyu projemiz bitmek üzere. Şehit Erkut Akbay'da içinde Gündüz Bakımevi'ni, muhtar evini, semt pazarını barındıran çok amaçlı bir mahalle merkezini açacağız. Kadına ve insana değer veren belediyecilik anlayışı ile bu işleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

Kadına yönelik şiddetin arttığına da dikkat çeken Başkan Karalar, kadına şiddeti lanetlediklerini, kadınları, çocukları korumak için mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Atakent kadın danışma merkezindeki hizmetler

Kadın Danışma Merkezi; hiçbir ayrım gözetmeksizin her sosyal kesimden kadınların ve çocukların bilgilendirilmeleri, desteklenmeleri, güçlendirilmeleri amacıyla; talep doğrultusunda, ücretsiz olarak psikolojik, hukuki, sosyal ve ekonomik danışmanlık hizmeti sunuyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atakent Kadın Danışma Merkezi açıldı - Son Dakika

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