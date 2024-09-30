Atakum Belediyesi 1. Fındık Festivali'nde Coşku Dolu Anlar - Son Dakika
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Atakum Belediyesi 1. Fındık Festivali'nde Coşku Dolu Anlar

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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen 1. Fındık Festivali, 7'den 70'e her yaştan insanı bir araya getirerek renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Yerel sanatçılar, çocuklar için atölye çalışmaları ve kadın el emeği ürünleri ile festival büyük beğeni topladı.

30.09.2024 16:49  Güncelleme: 17:00
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Atakum Belediyesi 1. Fındık Festivali'ne yoğun ilgi

SAMSUN - Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen '1. Fındık Festivali'ne, 7'den 70'e her yaştan vatandaş ilgi gösterdi. Atakum ilçesinde bulunan Özören Mahallesi'nin doğal güzellikleri arasında gerçekleştirilen festival halk konserlerinden, çocuklara yönelik atölyelere ve kadın el emeği pazarına kadar zengin içeriğiyle büyük beğeni topladı.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel öncülüğünde, üretimi ve üreticiyi destekleme çalışmaları kapsamında düzenlenen Atakum Belediyesi 1. Fındık Festivali, Özören Mahallesi'nde gerçekleştirildi. 'Birlikte üretiyoruz, birlikte yönetiyoruz' sloganıyla düzenlenen festival programı halk oyunları, kemençe gösterileri, yerel sanatçılardan konserler, davul zurnalarla otçu yürüyüşü, aşıklar atışması, kadın el emeği pazarı, yöresel tatlar sergisi ve çocuklara yönelik atölyeleriyle 7'den 70'e her yaştan vatandaşı buluşturdu. Özeren, Karakavuk, Kabadüz, Elmaçukuru, Fındıklı, Yeşiltepe, Kurugökçe, Erikli, Aksu, Akalan, Şenyurt ve Kasnakçımermer Mahallelerinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona yoğun katılım oldu.

Sanat şöleni

Atakum Belediyesi, festival programına katılmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti sundu. Özören Mahalle Meydanı'nda renkli anlar yaşatan organizasyonda, çok sayıda yerel sanatçı sahne aldı. Usta sanatçıların şarkılarına alkışlarla eşlik eden vatandaşlar, aşıklar atışmasını ilgiyle izlediler. Karadeniz ezgileriyle horon tepen festival katılımcıları, fındık sezonu yorgunluğunu doyasıya eğlenerek attılar.

El emeği ürünler sergilendi

Davul-zurnalarla otçu yürüyüşü hareketli anlar yaşatırken, mefruşattan süs eşyasına kadar geniş yelpazede el emeği ürünlerinin sergilendiği 'Kadın El Emeği Pazarı', vatandaşların uğrak noktası oldu. Hamaratlı kadınların hazırladığı ürünler katılımcıların büyük beğenisini toplarken, Türkiye'nin farklı illerinden lezzetlerin tanıtıldığı Yerel Tatlar Sergisi zengin menüsüyle, ziyaretçilerinden tam not aldı. Festival programında, yetişkinler kadar çocuklara yönelik etkinlikler de yoğun ilgi gördü. Minikler, yaş düzeylerine ve ilgilerine uygun aktivitelerin yer aldığı atölyelerde eğlenceli anlar yaşadılar.

Emekçinin emeği tarlada kalmasın

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, festival katılımcıları ile bir araya gelerek bol bol sohbet etti. Vatandaşlarla horon tepen Başkan Türkel, çocukların atölye çalışmalarını da ziyaret etti. Yüz boyama etkinliğinde miniklerin eğlenceli anlarına ortak olan Türkel, ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel programda yaptığı konuşmada, Atakum Belediyesi olarak üretimi ve üreticiyi destekleyecek etkinliklere her zaman öncülük edeceklerini belirterek "Atakum'un güzide mahallerinden, Karadeniz'in en güzel doğal yerlerinden biri olan Özören'de düzenlediğimiz 1. Fındık Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Fındık Festivali'mizde oynarken, horon teperken fındığın da değerinin gerçek değerde olmasını arzu ediyoruz. Devlet yöneticilerinden fındık emekçisinin emeğinin yerde kalmamasını ve haklarını maksimum düzeyde savunmalarını rica ediyoruz. Emekçinin emeği, alın teri tarlada kalmasın. Emeğe dönüşsün ve bu festivaller gerçekten doya doya, coşkuyla kutlansın" dedi.

Atakum Belediyesi 1. Fındık Festivali\'nde Coşku Dolu Anlar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atakum Belediyesi 1. Fındık Festivali'nde Coşku Dolu Anlar - Son Dakika

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