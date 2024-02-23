Ataşehir Belediyesi 5. Klasik Müzik Festivali Başlıyor

Ataşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği '5. Klasik Müzik Festivali' ünlü orkestraların, opera topluluklarının ve sanatçıların katılımıyla bu yıl 2-16 Mart 2024 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.
Ataşehir Belediyesi tarafından Zuhal Müzik'in piyano sponsorluğunda düzenlenen 5. Klasik Müzik Festivali için geri sayım başladı.
Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde 2-16 Mart arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında; Adıyaman Filarmoni Orkestrası, Golden Horn Brass, İstanbul Opera Ensemble, Şirin Pancaroğlu, Viva l'Opera, Anadolu Quartet, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ve Marmara Flüt Orkestrası müzikseverlerle bir araya gelecek. Festivalin çocuklar için hazırlanan özel bölümünde BabyConcerts'ın etkileşimli konser programı, söyleşi/dinleti bölümünde ise Göknil Özkök çocuklarla buluşacak. Yetişkinler için ise Serhan Bali ile söyleşi programı düzenlenecek.
Ataşehir Belediyesi'nin geçen yıllarda düzenlediği "Bir Kitap, Bir Bilet" uygulamasına bu festivalde de devam edilecek ve müzikseverler konser davetiyelerini birer kitap karşılığında https://kultursanat.atasehir.bel.tr internet adresi ve MSKM Gişe'den temin edebilecek. İnternet üzerinden davetiye alan konuklar kitap teslimlerini bilet alımından sonra kültür merkezlerine yapabilecek. Bağışlanan kitaplar, kampanya kapsamında Anadolu'da belirlenen kütüphanelere ve okullara gönderilecek.
AÇILIŞ KONSERİ ADIYAMAN FİLARMONİ ORKESTRASI'NDAN
Festivalin açılışı, 2 Mart Cumartesi günü, deprem bölgesinden gelecek Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nın konseri ile başlayacak. Adıyaman Filarmoni Orkestrası'na, solist olarak Türk Klasik müziğinin önde gelen piyanistlerinden Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Öğretim Üyesi ve Viyola Sanatçısı Doç. Dr. Coşkun Coşkundeniz eşlik edecek.
Klasik müzik notalarının Ataşehir'den yükseleceği festivalin devamında 3 Mart Pazar günü Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası dünyaca ünlü flüt sanatçısı Bülent Evcil ile birlikte müzikseverlerin karşısına çıkacak. Yine aynı gün saat 12.00'de başlayacak festivalin çocuklar için hazırlanan bölümünde, BabyConcerts "Amerika'dan Avrupa'ya Yolculuk" başlıklı etkileşimli konser programıyla 3 yaş üzeri çocukları klasik müzik yolculuğuna çıkaracak. Sonrasında da saat 14.00'te Göknil Özkök tarafından "Bach ve Mozart ile Edebiyat Yolculuğu" başlıklı söyleşi/dinleti programı düzenlenecek.
Festival, 8 Mart Cuma günü İstanbul Opera Ensemble konseri ile devam ederken, 9 Mart Cumartesi günü Türkiye' ve dünyanın önemli arpistlerinden olan Şirin Pancaroğlu "Türk Arpı" başlıklı konser programıyla dinleyicilerle buluşacak. Festivalin geleneksel hale gelen "Genç Yetenekler" bölümünde ise 10 Mart Pazar günü "Operalardan Seçmeler" programıyla Viva l'Opera Topluluğu sahne alacak. Aynı günkü söyleşi bölümünde yazar, müzisyen ve araştırmacı Serhan Bali ile klasik müziğe dair söyleşi programı gerçekleştirecek.
13 Mart Çarşamba günü ise Anadolu halkının sözlere ihtiyacı olmayan müziklerini alışılagelmişin dışında bir üslupla yorumlayan Anadolu Quartet sahne alacak. 15 Mart Cuma günü Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesliler beşlisi olan Golden Horn Brass özel bir programla sanatseverlerle bir araya gelecek. Festival 16 Mart'ta, Türkiye'nin flüt ailesinin tüm üyelerini barındıran ilk orkestrası olan Marmara Flüt Orkestrası'nın vereceği konser ile son bulacak.
5. Klasik Müzik Festivali programına, https://www.atasehir.bel.tr/haber/atasehir-belediyesi-5-klasik-muzik-festivali-2-mart-ta-muzikseverlerle-bulusacak adresinden ulaşılabilecek.
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