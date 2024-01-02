Ataşehir Belediyesi\'nden Yeni Yıl Kültür Sanat Etkinlikleri

Ataşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri yeni yılda da tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayında yetişkinlere ve çocuklara yönelik toplam 34 kültür sanat etkinliği düzenlenecek.

Ocak ayı kültür sanat programında, büyük memleket şairi Nazım Hikmet ve hain bir saldırı sonucu katledilen usta gazeteci-yazar Uğur Mumcu için özel anma programları hazırlandı. 15 Ocak'ta, Nazım Hikmet'in 122. doğum gününü kutlamak ve onu şarkılarla anmak için düzenlenecek özel gecede Sadık Gürbüz sahne alacak ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden ilham alan bir repertuvarla Ataşehirlilerle buluşacak. 26 Ocak'ta ise Uğur Mumcu için yapılacak anma gecesinde sanatçı Hasan Karayol, Ruhi Su'nun türkülerini seslendirecek.

Ocak ayında ayrıca Ataşehirli müzikseverleri dünya müziğiyle buluşturacak "Müzik Atlası" başlıklı yeni bir konserler serisi başlıyor. Her hafta değişen temalar ve çeşitli müzik türleriyle devam edecek "Müzik Atlası" programı; 4 Ocak'ta "Babil ve Muammer Ketencioğlu" konseriyle start alacak. Müzik Atlası programının 11 Ocak'taki konuğu Flamenko müziğin duygu dolu ritimlerini Türkiye'ye taşıyan "Sobre Flamenco" olacak. Konser serisinin devamında ise 18 Ocak'ta, beş yakın arkadaşın oluşturduğu "5 Quartet" ve 25 Ocak'ta ise Balkanlar, Anadolu ve komşu coğrafyaların büyüleyici ezgilerini geleneksel ve modern enstrümanlarla harmanlayan "Seyyah" sahne alacak. Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde Perşembe günleri saat 20.00'de başlayacak konserlere 12 yaş ve üzeri müzikseverler bilet alarak katılabilecekler.

Yetişkin tiyatroları 3 Ocak'ta; Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç'ın oynadığı, Tiyatro Yeditepe tarafından sahnelenen "Etekler ve Pantolonlar" isimli oyunla başlayacak. Etkinliklerin devamında, 10 Ocak'ta Kadıköy Halk Tiyatrosu tarafından "Celile" isimli oyun, 17 Ocak'ta Tiyatro Gerçek tarafından "Van Gogh" isimli oyun ve 24 Ocak'ta da Bam Yapım tarafından "Profesyonel" isimli oyun sahnelenecek.

Çocuk tiyatroları kapsamında ise 7 Ocak tarihinde Asal Tiyatro tarafından "Sağlıklı Yarınlara" isimli oyun ve Tiyatro Karınca tarafından da "Sıfır Atık" isimli oyun sahnelenecek. 14 Ocak'ta ise Deniz Sanat Akademisi tarafından "Küçük Prens ve Arkadaşları" isimli oyun, Mesele Kumpanya tarafından da "Son Tohum" isimli oyun seyirciyle buluşacak.

YETİŞKİNLER İÇİN İLGİ ÇEKİCİ ATÖLYELER

Ocak ayı etkinliklerinde yetişkinlere yönelik atölyeler kapsamında, Türk edebiyat tarihine kattığı birbirinden güzel romanlarla Latife Tekin 5 Ocak'ta Ataşehirlilerle buluşacak.

Dizi ve film senaryosu yazmaya istekli yetişkinler için ise ocak ayında başlayıp şubat ayında devam edecek "Senaryo Yazımının Temelleri Atölyesi" düzenlenecek. Sinema eleştirmeni, senarist ve senaryo eğitmeni Burak Göral'ın atölye programı 11 Ocak'ta başlayacak.

12 Ocak'ta düzenlenecek "Çağdaş Sanat Konuşmaları" kapsamında da Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı, Küratör ve Sanat Yazarı Prof. Dr. Marcus Graf modern ve çağdaş sanatın tarihini anlatacak.

Şiire meraklı yetişkinler için de ünlü şair Haydar Ergülen'in katılacağı ve 16 Ocak'ta başlayıp online olarak 8 hafta sürecek "Şiir Çalışmaları Atölyesi" düzenlenecek.

Sınav hazırlığı sürecinde olan gençler için ise 27 Ocak'ta düzenlenecek " YKS'ye Doğru Sakin ve Odaklı" başlıklı söyleşide Psikolog Bahar Boylu, gençlerin sınav öncesi psikolojik sağlamlıklarını nasıl güçlü tutabileceklerini paylaşacak.

15 ATÖLYE ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Çocuklara yönelik aralık ayı atölye programı kapsamında Düştepe Oyun Müzesi, Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi ile Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi'nde birbirinden renkli tam 15 atölye yapılacak.

"Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor" söyleşi programında ise Aytül Akal 6 Ocak'ta, Ömür Kurt da 7 Ocak'ta Ataşehirli çocuklarla bir araya gelecek.

Ataşehir Belediyesi'nin kültür sanat faaliyetlerine ilgi gösteren tüm vatandaşlara teşekkürlerini sunan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, verdiği yeni yıl mesajında; sağlıklı, mutlu ve sanat dolu bir sene dileyerek, ilçe sakinlerini yeni yılın bu ilk ayında Ataşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği kültür sanat etkinliklerine davet etti.