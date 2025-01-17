Ataşehir'e Türkiye'nin En Büyük Atatürk Kütüphanesi ve Müzesi Kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ataşehir'e Türkiye'nin En Büyük Atatürk Kütüphanesi ve Müzesi Kazandırılıyor

Ataşehir\'e Türkiye\'nin En Büyük Atatürk Kütüphanesi ve Müzesi Kazandırılıyor

Ataşehir, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kaynakların yer alacağı kütüphane ve özel eşyaların sergileneceği müze ile kültür alanında yeni bir merkez kazanıyor. Kütüphane ve müze, hayırsever İnal Aydınoğlu'nun destekleriyle hayata geçiriliyor.

17.01.2025 10:28  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çok sayıda kaynak ve kitabın yer alacağı Türkiye'nin en büyük Atatürk Kütüphanesi ile Ulu Önder'e ait özel eşyaların sergileneceği Atatürk Müzesi, yakında Ataşehir'e kazandırılacak.

Ataşehir Belediyesi ve Gönüllü Hizmet Vakfı'nın iş birliğiyle İstanbul'a kültür alanında hizmet sağlayacak yeni bir merkez daha ekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çok sayıda kaynak ve kitabın yer alacağı Atatürk Kütüphanesi, Ataşehir'de hayata geçiyor.

Hayırsever iş insanı İnal Aydınoğlu'nun destekleriyle, Ataşehir Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında bin 672 metrekarelik arsa üzerine, toplam 3 bin 249 metrekare alana sahip dört katlı bir merkez yapılıyor. İçerenköy Mahallesi, Su Deposu mevkiinde bulunan bu merkezin birinci katında Atatürk Kütüphanesi, ikinci katında Atatürk Müzesi, zemin katında toplantı alanı ve kafe, bodrum katında da çalışma ve toplantı alanları bulunuyor. Merkez içerisinde kayıt stüdyoları ve dijital kütüphane de yer alacak. Çevre düzenlemeleri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen merkezin, etrafındaki 10 bin 700 metrekarelik alan meydan, dinlenme alanı ve çocuk parkı olarak tasarlandı.

Atatürk Kütüphanesi'nde kitapseverler, Atatürk ile ilgili yazılmış pek çok önemli esere erişmenin yanında Türk ve dünya edebiyatından da seçilmiş önemli eserlere ulaşabilecek. Kitapseverlerin, araştırma, tarih ve bilimsel yayınlara kolaylıkla erişebilme imkanına sahip olacağı kütüphanede, ferah bir ortamda çalışma olanağı sunulacak. Atatürk Müzesi'nde ise araştırmacı ve yazar Eriş Ülger'in arşivinde bulunan Atatürk'e ait özel eşyalar sergilenecek.

Merkezin kaba inşaatının bittiğini belirten Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, iç dekorasyon işlemlerine başladığını dile getirdi. Atatürk Müzesi ile ilgili de bir danışma kurulu kurulduğunu aktaran Başkan Adıgüzel, çalışmaların titizlikle gerçekleştirildiğini ve merkezin yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Kültür Sanat, Belediye, Ataşehir, Türkiye, Kültür, Eğitim, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir'e Türkiye'nin En Büyük Atatürk Kütüphanesi ve Müzesi Kazandırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:31:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ataşehir'e Türkiye'nin En Büyük Atatürk Kütüphanesi ve Müzesi Kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.