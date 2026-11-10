Atatürk, 88'inci ölüm yıl dönümünde Osmaniye'de tören ve saygı duruşuyla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Atatürk, 88'inci ölüm yıl dönümünde Osmaniye'de tören ve saygı duruşuyla anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Atatürk, 88\'inci ölüm yıl dönümünde Osmaniye\'de tören ve saygı duruşuyla anıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Atatürk, 88\'inci ölüm yıl dönümünde Osmaniye\'de tören ve saygı duruşuyla anıldı
Haber Videosu

Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde Osmaniye’de anma töreni düzenlendi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve Devlet Bahçeli Bulvarı'nda trafik durarak sürücüler araçlarından inip İstiklal Marşı okudu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Osmaniye'de düzenlenen törenlerle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen anma törenine Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 12'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Öte yandan, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda saatler 09.05'i gösterdiğinde trafik durdu. Araçlarından inen sürücüler ve vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Bulvarda yaşanan anma sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkDevlet BahçeliOsmaniyeGüncelTrafikTörenYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Japonya’ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş 17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi 17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD’de gözaltına alındı Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD'de gözaltına alındı
Tarih anlatayım derken tartışmanın fitilini ateşledi Tarih anlatayım derken tartışmanın fitilini ateşledi
10:18
Osimhen’in keyfi yerinde Nijerya’da para saçıp eğlendi
Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi
10:07
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
09:53
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
09:46
Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
09:35
Galatasaray’a çifte şok Osimhen ve Leao’dan kötü haber
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber
09:26
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
08:59
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
07:30
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
06:50
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
06:24
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 10:25:48. #7.12#
SON DAKİKA: Atatürk, 88'inci ölüm yıl dönümünde Osmaniye'de tören ve saygı duruşuyla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android