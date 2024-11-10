Atatürk, Bilecik\'te Anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te Bilecik'te anılırken, lise öğrencilerin 'Kalbimizdesin' koreografisi ayakta alkışlandı.

Sabah Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Şefik Aygöl, Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar Gülhan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenleri duyan tüm vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulunarak, meydandaki Türk Bayrakları yarıya indirilerek İstiklal Marşı söylendi.

Ardından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan sinevizyon ile '10 Kasım' konulu gösteri yapıldı. Bu esnada lise öğrencilerin 'Kalbimizdesin' koreografisi ayakta alkışlandı.

Burada program yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programlara, Vali Aygöl, Tümgeneral Ertufanlı, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkan Vekili Gülhan, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK