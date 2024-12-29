Atatürk'e Hakaret Eden Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Atatürk'e Hakaret Eden Şahıs Yakalandı

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İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren video paylaştığı iddia edilen A.B. isimli şahıs, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Daha önce 21 suç kaydı bulunan şahıs, 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' gibi suçlardan aranan bir kayıp şahıs olarak tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

29.12.2024 01:50
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Atatürk'e hakaret eden 21 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Bazı sosyal medya hesaplarında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren video paylaşımı yaptığından şüphelenilen şahsın emniyet ekipleri tarafından yakalandığı açıklandı. Şahsın daha önceden 21 adet suç kaydı bulunduğu açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Aralık 2024 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren video paylaşımı yaptığından şüphelenilen A.B. isimli şahıs, olaydan bir gün sonra Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilen uygulama esnasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İlgili videonun "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret", "Kişinin hatırasına hakaret", "Şehitlere hakaret", "Dini değerleri aşağılama" ve "Türk toplumunun değerlerini aşağılama ve hakaret" suçlarını içerdiği açıklandı. Şahıs hakkında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçları başta olmak üzere toplam 21 adet suç kaydı bulunduğu ayrıca kayıp şahıs olarak arandığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'e Hakaret Eden Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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