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Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret eden iki kardeş tutuklandı - Son Dakika
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Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret eden iki kardeş tutuklandı

Osmaniye'de sosyal medya üzerinden Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan 2 kardeş adli mercilerce tutuklandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karabacak köyünde ikamet eden Y.B. ve ağabeyi M.B. (23), sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ile küfür içeren paylaşımlar yaptı. Tutuklanan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından cezaevine sevk edildi.

04.01.2024 - 21:41,
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Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret eden iki kardeş tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de sosyal medya üzerinden Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan 2 kardeş adli mercilerce tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karabacak köyünde ikamet eden Y.B. ve ağabeyi M.B. (23), sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ile küfür içeren paylaşımlar yaptı. Görüntüler üzerine harekete geçen Osmaniye Valiliği, şahısların gözaltına alınmasını sağladı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalanan 2 kardeş, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Tutuklanan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından cezaevine sevk edildi.

Atatürk\'e, şehitlere ve vatana hakaret eden iki kardeş tutuklandı
Kaynak: İHA
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Mustafa Kemal Atatürk, Osmaniye, Güvenlik, Hukuk, Yerel, Politika, Son Dakika

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