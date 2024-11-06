Atatürk Evi'nin Restorasyonu İçin Çağrı - Son Dakika
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Yerel

Atatürk Evi'nin Restorasyonu İçin Çağrı

Atatürk Evi\'nin Restorasyonu İçin Çağrı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Atatürk Evi'nin restorasyonu için yeniden çağrıda bulundu. Başkan, bu yapının çevresindeki alanlarla birlikte yeni bir turizm destinasyonu oluşturulmasını istediklerini belirtti.

06.11.2024 10:28  Güncelleme: 10:30
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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Çamlık'ta bulunan Atatürk Evi'nin restorasyonu ile ilgili bir kez daha çağrıda bulundu. Atatürk Evi'nin, çevresinde bulunan TCDD Tren Müzesi ve karşısında bulunan TCDD Lojmanları ile bir üçleme içerisinde yer aldığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; "Restorasyonu kimin yaptığı önemli değil sadece bu yapı yok olmasın diyor ve Çamlık'a, Gökçealan'a, Havutçulu'ya hatta Selçuk'a yepyeni bir turizm lokasyonu kazandırmak istiyoruz" dedi.

Selçuk'a bağlı Çamlık köyünde bulunan Atatürk Evi'nin restorasyonuna dair 2019 yılında başlayan süreci anlatan Başkan Ceritoğlu Sengel, "Çamlık'tan Gökçealan'a dönen, diğer tarafta Aydın'a giden, Çamlık'ın tam karayolu üzerinde olan aslında çok güzel bir üçlemede yer alan Atatürk Evi var. 2019 yılında göreve geldiğim zaman en büyük hayalim bu üçlemenin hayat bulur hale gelmesiydi. Tren Müzesi çok fazla sayıda ziyaretçi alan bir yerdir aynı şekilde bu noktada da Atatürk Evi'nin ve diğer yapıların tamamlanması en büyük isteğimizdir. Bu yüzden Devlet Demir Yolları'ndan lojmanı da talep ettik. 'Restorasyon çalışmasını yapalım kiralayalım' dedik. Nitekim 2019 yılının Temmuz ayı itibariyle Milli Emlak Müdürlüğüne gönderdiğimiz bir yazı vardı. Restoratörler YİKOB'tan geldiler. Ölçtüler, kontrol ettiler. Aradan zaman geçince burayı bize vermeleri için talebimizi yaptık. Dönemin valisi 'Biz buraya bir bakalım' dedi ve o dönemde restoratörler geldi. Sonra vali değişti. Yeni vali göreve geldiğinde kendisine de bire bir anlattık. Aradan zaman geçip hala yapılmadığını fark edince 2022'de tekrar yazı yazdık. Burayı yapacaksanız siz yapın ama eğer yapılmayacaksa burası gerçekten zarar görüyor bize yetki verin biz yapalım dedik" diye konuştu.

Atatürk Evi'nin restorasyonuyla Selçuk'ta Çamlık, Gökçealan ve Havutçulu'nu kapsayan yepyeni bir destinasyon alanı kazandıracaklarını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Yanlış algılar oluyor ama Selçuk bizim, burada yaşayanların. Biz burada doğduk, burada öleceğiz. O yüzden tekrar söylüyorum; kimin yaptığı hiç önemli değil sadece yok olmasın, bizim için bu çok kıymetli. Çamlık'a, Gökçealan'a, Havutçulu'ya hatta Efes Selçuk'a yepyeni bir turizm lokasyonu oluşturacağız" diye konuştu.

1937 yılında Atatürk'ün Ege Manevralarına katılmak için trenle geldiği Selçuk'ta kaldığı yapının restorasyonu için geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Çamlık Mahallesi Muhtarı Talat Ünlü ile birlikte bir çağrı yapmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Yerel Yönetim, Politika, Selçuk, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Evi'nin Restorasyonu İçin Çağrı - Son Dakika

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