Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Atatürk Garnizon Koşusu"nda Harbiyeliler Ankara sokaklarını inletti.

Kara Harp Okulu Öğrenci Alayı'nın katılımı ile gerçekleştirilen "Atatürk Garnizon Koşusu", Kara Harp Okulu Komutanlığı 2 numaralı Nizamiyeden başlayarak, Anıtkabir'de sona erdi. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen koşuda askerler "Her Türk asker doğar", "Her şey vatan için" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sözleri ile sokakları inletirken, koşuyu takip eden vatandaşlar da askerlere alkışlarla karşılık verdi. Spor Okulu Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Anadolu Meydanı giriş kapısı güzergahının takip edildiği koşuda, vatandaşlar balkonlara çıkarak ellerindeki Türk bayraklarını salladı. - ANKARA