Atatürk\'ü Anma Mesajı

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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece askeri bir deha değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği köklü devrimlerle tarihe yön veren bir lider olduğunu vurgulayan GTB başkanları, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlık mücadelesinin önderi ve Türk milletinin çağdaşlaşma yolundaki lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce, 10 Kasım 1938'de, aramızdan ayrıldı. Ancak geride bıraktığı miras, Türk milletinin kalbinde ve zihinlerinde sonsuza dek yaşamaya devam edecektir. Mustafa Kemal Atatürk, sadece büyük bir asker olarak değil, aynı zamanda eşsiz bir devlet adamı, bir düşünür, bir inkılapçı ve bir eğitim sevdalısı olarak da Türk milletine büyük katkılar sunmuştur. Cumhuriyet'i kurarak, halk egemenliğini esas alan bir yönetim anlayışını benimseyen büyük önder Atatürk, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir "diyerek halkın iradesini en yüksek değer olarak kabul etmiştir. Her alanda yaptığı devrimlerle, Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasının önünü açan Atatürk, eğitimden hukuka, ekonomiden sanata kadar birçok alanda köklü değişiklikler yaparak, Türk halkının her bireyine özgürlük ve eşitlik sağlamıştır. 10 Kasım, sadece bir anma günü değil, aynı zamanda Atatürk'ün düşüncelerini, ilkelerini ve vizyonunu yeniden hatırlama, onun izinden gitme günüdür. Onun emanetine sahip çıkmak, onun ilkelerini yaşatmak ve ileriye taşımak millet olarak hepimizin ortak görevidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması için azimle, inançla ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyeti'mizin kurucusu, istiklal mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde saygı, rahmet özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP