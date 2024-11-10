Atatürk\'ün Anısına \'Ata\'ya Saygı Zinciri\' Oluşturuldu

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde Üsküdar'da binlerce kişinin katılımıyla "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılında, Üsküdar Belediyesi tarafından "Ata'ya Saygı Zinciri" programı düzenlendi. Üsküdar sahil hattı boyunca vatandaşlar tarafından Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu. Vatandaşlar sağanak yağmura rağmen, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri eşliğinde el ele vererek Atatürk'ü andı. Boğazda bulunan gemiler de siren çalarak vatandaşlara eşlik etti.

Anma töreni düzenlendi

Üsküdar Selimpaşa Atatürk anıtı önünde 10 Kasım dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Tören, protokolün Atatürk Heykeline çelenk sunmasıyla başladı. Saatler 09.05'i göstermesiyle birlikte siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunarak tören sona erdi. - İSTANBUL