Atatürk\'ün Ankara\'ya gelişinin 104. yıl dönümünde Keklikpınarı\'nda tören düzenlendi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümünde, ilk karşılandığı yer olan Keklikpınarı'nda tören düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü çerçevesinde Ata'nın Ankara'ya ilk adım attığı Keklikpınarı Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törende her yıl yapılan seymen gösterisi, Irak'ın kuzeyinde verilen 12 şehit nedeni ile bu yıl yapılmadı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan programda konuşan Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, "Atatürk, Ankaralıların bu heyecanının ve inanmışlığının etkisiyle Ankara'yı önce milli mücadelenin karargahı, izleyen yıllarda ise Türkiye'nin kalbi ve cumhuriyetin başkenti olarak belirlemiştir. 27 Aralık tarihi bağımsızlık mücadelemiz, kurtuluş savaşımız ve Cumhuriyet tarihimiz açısından son derece önemli bir gündür. Milli Mücadele'nin merkezi haline gelen Ankara şehri, o günden bugüne kadar modern Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk kez geldiği 1919 yılından itibaren Ankara'da adeta bir tarih yazmış, dünyayı sarsan ilk büyük savaşın arkasından ülkemizi yeniden ihya etmiştir" ifadelerini kullandı.

Ankara Valiliği tarafından düzenlenen törene Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA