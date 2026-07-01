Atatürk Üniversitesi'nde Refraktif Cerrahi Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde Refraktif Cerrahi Merkezi Açıldı

01.07.2026 16:43
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Erzurum'da kurulan merkez, miyopi tedavisi için ileri teknolojiyle hizmet verecek.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Refraktif Cerrahi Merkezi'nin açılışını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü verileri, günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık 3'te birinin miyopi ile yaşadığını ortaya koymaktadır. Daha da önemlisi 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun yarısının, yani yaklaşık 5 milyar insanın miyopi ile karşı karşıya kalacağı, bunların önemli bir bölümünün ise ileri derecede miyopi nedeniyle ciddi görme kaybı riskiyle yüzleşeceği öngörülmektedir" dedi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Refraktif Cerrahi Merkezi hizmete girdi. Refraktif cerrahide kullanılan ve merkezde bulunan 'Smile pro lazer sistemi' kırma kusurlarının tedavisinde dünyadaki en güncel ve en gelişmiş teknolojilerden biri olarak öne çıkıyor. İleri teknoloji uygulanan sistem sayesinde, korneada yalnızca yaklaşık 2 milimetrelik küçük bir kesi oluşturularak lentikül adı verilen doku parçasının çıkarılırken, gözün doğal anatomik yapısı büyük ölçüde korunuyor. Lazer sistemi ile lazer uygulama süresi 7 saniyeye kadar düşüyor. Yapay zeka destekli kalibrasyon teknolojisi sayesinde yüksek hassasiyetle çalışan sistem, düşük enerji kullanımıyla dokuya minimum ısı aktararak iyileşme sürecini hızlandırıyor.

Merkezde hizmete sunulan 'Alcon wavelight ex500 excimer lazer sistemi' ile ise kornea cerrahisinde yüksek hassasiyet ve güvenlik sunan ileri teknolojiye sahip bir altyapı sağlanıyor. Göz takip sistemi sayesinde işlem boyunca maksimum doğruluk sağlayan teknoloji; özellikle düşük dereceli kırma kusurlarının düzeltilmesinde, askerlik ve polislik gibi korneada iz oluşumunun istenmediği meslek gruplarında, travma riski yüksek mesleklerde görev yapan ya da kontakt sporlarla ilgilenen kişilerde, ince kornea yapısına sahip hastalarda, kornea yüzey düzensizliklerinin tedavisinde ve korneal ablasyon gerektiren özel klinik durumlarda güvenle kullanılıyor.

'ÇOCUKLARIMIZIN GÖZ SAĞLIĞI, ORTAK BİR SORUMLULUK'

Doğu Anadolu'nun göz sağlığı tarihinde yeni bir sayfanın açıldığını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Bu yatırımın neden bu denli kıymetli olduğunu ortaya koyan bilimsel gerçeklerle başlamak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü verileri, günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık 3'te birinin miyopi ile yaşadığını ortaya koymaktadır. Daha da önemlisi 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun yarısının, yani yaklaşık 5 milyar insanın miyopi ile karşı karşıya kalacağı, bunların önemli bir bölümünün ise ileri derecede miyopi nedeniyle ciddi görme kaybı riskiyle yüzleşeceği öngörülmektedir. Bu yalnızca bir sağlık istatistiği değil, aynı zamanda bir uygarlık meselesidir. Akıllı telefonların, bilgisayar ekranlarının ve dijital cihazların hayatımızın her alanına nüfuz ettiği bu çağda, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin göz sağlığı, hepimizin omuzlarında taşıdığı ortak bir sorumluluk haline gelmiştir. İşte tam da bu noktada, refraktif cerrahideki gelişmeler, milyonlarca insana yeniden ve daha net görmenin kapısını aralayan bir umut ışığı olmaktadır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE BU TEKNOLOJİYİ KULLANAN İLK ÜNİVERSİTE'

Atatürk Üniversitesi'nin yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bölgesel ve ulusal ölçekte ciddi bir sağlık hizmeti sorumluluğu taşıyan büyük bir sağlık kuruluşu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, "Bu sorumluluğun bilinciyle, araştırma hastanemizin teknolojik altyapısını sürekli ve kararlı bir şekilde güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz süreçte hastanemize kazandırdığımız ileri teknolojiye sahip görüntüleme sistemlerinden ameliyat mikroskoplarına, tomografi cihazlarından anjiyografi ünitelerine kadar attığımız her adım, Erzurum'u ve Doğu Anadolu'yu sağlıkta en ileri teknolojilerle buluşturmak için aynı vizyonla atılan adımların farklı yansımalarıdır. Açılışını yaptığımız Refraktif Cerrahi Merkezimiz de bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir. Merkezimiz, dünyada refraktif cerrahide kullanılan en gelişmiş ve son teknolojiyi içeren iki cihazla donatılmıştır. Türkiye'de bu teknolojiyi kullanan ilk üniversite olma ayrıcalığı bizlere büyük bir gurur yaşatırken, aynı zamanda daha fazla üretmeyi, daha fazla geliştirmeyi ve sağlık alanında öncü uygulamalara liderlik etmeyi gerektiren önemli bir sorumluluğu da omuzlarımıza yüklemektedir. Bu merkez yalnızca iki ileri teknoloji cihazın bir araya gelmesinden ibaret değildir. Bu merkez; bölgemizin artan refraktif cerrahi ihtiyacına kayıtsız kalmama kararlılığımızın, hastalarımıza dünya standartlarında hizmet sunma azmimizin ve yetişecek yeni göz hekimlerimizi en donanımlı şekilde eğitme sorumluluğumuzun somut bir yansımasıdır. Üniversitemiz, sağlık hizmeti sunmakla yetinmeyip aynı zamanda akademik eğitime ve bilimsel araştırmaya öncülük etme ilkesinden asla taviz vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez, Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Eroğlu ve davetlilerle Refraktif Cerrahi Merkezinin açılışını yapan Prof. Dr. Hacımüftüğlu, hizmete giren cihazlar hakkında Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Koçer'den bilgi aldı.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ERZURUM,

Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Teknoloji, Erzurum, Hastane, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nde Refraktif Cerrahi Merkezi Açıldı - Son Dakika

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