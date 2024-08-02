Atatürk Üniversitesi Senatosu İsmail Haniye'ye yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Senatosu İsmail Haniye'ye yapılan saldırıyı kınadı

Atatürk Üniversitesi Senatosu İsmail Haniye\'ye yapılan saldırıyı kınadı

Atatürk Üniversitesi Senatosu, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yapılan saldırıyı kınayan bir mesaj yayımladı. Kararda, uluslararası toplumun harekete geçmesi ve saldırıların durdurulması için sorumluluklarını üstlenmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca, saldırıda hayatını kaybeden İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

02.08.2024 18:08
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Atatürk Üniversitesi Senatosu, şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye'ye yapılan menfur saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.

02.08.2024 tarih ve 19 sayılı oturumda alınan kararda şu ifadelere yer verildi.

Gazze'deki Filistin direniş hareketinin lideri olan, Gazze mücadelesinde dört oğlu, dört torunu ve kız kardeşini şehit veren Hamas (İslami Direniş Hareketi) Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da kaldığı konuta gece saat 02.00'de gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit edildiğini üzüntü ile duymuş bulunmaktayız.

Mazlum bir halkın sistematik şekilde imhasına sessiz ve seyirci kalan uluslararası toplum derhal harekete geçmek, bir yanda önleyici, diğer yanda da cezalandırıcı müdahalelerde bulunmak mecburiyetindedir. Bölgenin istikrarı için bir tehlike niteliği taşıyan ve kalleşçe gerçekleştirilen eyleme karşı uluslararası toplumu tekrarlanan saldırıların ve devletlerin egemenlik ihlallerinin durdurulması için sorumluluklarını üstlenmeye ve gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz.

Atatürk Üniversitesi olarak, Gazze'nin haklı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin mücadelesini akamete uğratmayı, Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yaymayı hedeflediği açıkça anlaşılan üstelik başka bir ülke topraklarına tecavüz edilerek gerçekleştirilen bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyor; saldırıda şehit olan İsmail Haniye'ye Yüce Allah'tan rahmet, aile efradına, Filistin halkına ve İslam dünyasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Senatosu İsmail Haniye'ye yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

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