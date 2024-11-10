Atatürk, Vefatının 86. Yılında Büyükçekmece'de Anıldı - Son Dakika
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Atatürk, Vefatının 86. Yılında Büyükçekmece'de Anıldı

Atatürk, Vefatının 86. Yılında Büyükçekmece\'de Anıldı

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde Büyükçekmece'de düzenlenen anma programında sevdiği şarkılar dinletildi ve 'Atatürk ve Cumhuriyet' konulu konferans verildi.

10.11.2024 18:26  Güncelleme: 18:29
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Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yıl dönümünde Büyükçekmece'de anıldı. Programda Belediye Çocuk Korosu, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda, Strateji Uzmanı ve Yazar eski Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu da "Atatürk ve Cumhuriyet" başlıklı bir konferans verdi.

Programda bir konuşma şapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ıncı yılında onun fikirlerini anlamaya devam ediyoruz. Öncelikle bu Cumhuriyeti bize emanet eden, büyük meşakkatlerle bu yurdu bize vatan eden, sonra Cumhuriyeti kurup bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında minnetle, şükranla anıyoruz. Cumhuriyet bizim en büyük hazinemizdir. Kolay bir yoldan gelmedi, çok büyük meşakkatlerle, çok büyük mücadelelerle bu cumhuriyeti bize emanet etti. Cumhuriyetin demokrasi ile de taçlandırılmasını bize tavsiye etti. Yol gösterdi, hedef koydu. Göstermiş olduğu hedefe ulaşabilmek için Cumhuriyetin şemsiyesi altında Atatürk'ün ışığında var gücümüzle çalışarak, özellikle göstermiş olduğu hedefi iyi belirleyerek, iyi anlayarak geleceğe yürümek, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak bizim, Türk milletinin, Türk ulusunun en büyük hedefidir" dedi.

Strateji Uzmanı ve Yazar emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu ise, konferansta kurtuluş mücadelesinden 10 Kasım'a kadar yaşananları paylaştı. Dr. Naim Babüroğlu, "Ulu önder hasta yatağında bile Hatay meselesi için Fransız ordusuna mesaj vermek ve 'Ben ordumun başındayım, gerekirse savaşı göze alırım' demek için 10 Mayıs 1938'de Mersin'i ziyaret eder. Bir program yaptırmıştır. 40 dakika boyunca askerlerin geçişini ayakta karşılar o hasta haliyle. Törenin ardından odasına çekilir. Ateşi yüksek, burnundan kan gelir. İstanbul'a döndükten sonra milletiyle kucaklaşacağı hiçbir etkinliği ziyaret edemeyecektir. Hayata gözlerini yumduktan sonra Atamızın cenaze namazını nerede kıldıracağız diye dönemin Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'ye sorarlar ve cevap şudur, 'Atatürk'ün cenaze namazı onun tertemiz ve özgür kıldığı bu vatanın her karış toprağında kılınabilir'" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk, Vefatının 86. Yılında Büyükçekmece'de Anıldı - Son Dakika

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