Ateşkes Mutabakatı Önemli Adım

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan " Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakat, adalet ve insanlık adına kıymetli bir adımdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'de yapılan ateşken sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Fidan yaptığı paylaşımda, "Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakat, adalet ve insanlık adına kıymetli bir adımdır. Bu süreci mümkün kılan Katar ve Mısır'ın çabaları takdire şayandır. Şimdi, bu anlaşmanın bütünüyle hayata geçirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılması sağlanmalıdır. Uluslararası toplum, bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. İzleyen süreçte kalıcı barış için çalışmalı ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalıyız. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdiğimiz desteği sürdürmeye, üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye kararlıyız. Zulmün son bulduğu, adaletin tecelli ettiği, Filistin'in bağımsızlık meşalesinin özgürce yandığı bir geleceği birlikte inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA