Atık Kağıttan Üretilen Sepetlerle İş Kurdu

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2008 yılında geldiği Tokat'ın Zile ilçesinde ev hanımlığından sıkılarak katıldığı kursta usta öğreticilik belgesi alan Tuğba Çelik, atık kağıttan ürettiği sepetleri satışa sunuyor.

Antalya'da doğup büyüyen 35 yaşındaki Tuğba Çelik, 2008 yılında Tokat'ın Zile ilçesine yerleşmeye karar verdi. İki çocuğuyla birlikte ilçede yaşamaya başlayan Çelik, evde sıkılınca Zile Halk Eğitim Merkezi'nde çeşitli kurslara katılmaya başladı. Bu süreçte kağıt atık atölyesinde kendini bulan Çelik, kursu başarıyla tamamlayarak usta öğreticilik belgesini aldı. Çelik, Zile'de küçük bir dükkan açarak atık kağıtları toplayıp sanata dönüştürmeye başladı. Atık kağıtları işleyerek hediyelik eşya ve sepetler üreten Çelik, bu ürünleri hem satıyor hem de kursiyerlere eğitim veriyor.

"Küçük yere gelip büyük avantaj kazandım"

Usta öğretici Tuğba Çelik, küçük bir yere gelip büyük bir avantaj kazandığını söyleyerek, "Doğum yerim Antalya ama 2008 yılında küçük yer olan Zile'ye geldim. O zaman çocuklarım küçüktü. Çok fazla çalışma imkanı da bulamadım. Ben de halk eğitim merkezi kurslarına gitmeye karar verdim. Kurslara giderek bu kurs sürelerini de tamamladım ve usta öğretici oldum. Şu anda atık kağıtlardan sepetler yapıyoruz. Ekmek ve çamaşır sepetleri başta olmak üzere aklınıza gelebilecek her şeyi üretiyorum. Kağıdı sanata çeviriyorum. İnsanlar bu kağıt acaba yırtılıyor mu diyor ama öyle bir durum yok. Aşama aşama işlemleri olduğu için hiçbir sorun yaşanmıyor. Bunu çok dayanıklı bir şekilde kullanabiliriz. Bu kurs sayesinde hem usta öğretici oldum hem de meslek edindim. Halk eğitim merkezinde de usta öğreticilik yapıyorum ve Zile'de dükkanım var. Küçük yere gelip büyük avantajlar kazandım. Bütün kadınlarımız her şeyi kazanabilir" dedi.

Kağıt atıkları sanata dönüştürerek hem kendine yeni bir meslek edinen hem de çevreye katkıda bulunan Çelik, çalışmalarına devam ediyor. - TOKAT