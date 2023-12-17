 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Atılım Üniversitesinde 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Fotoğraflarla Havacılık Tarihimiz' konferansı - Son Dakika
Üye Girişi

Atılım Üniversitesinde 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Fotoğraflarla Havacılık Tarihimiz' konferansı

Atılım Üniversitesi, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü dolayısıyla 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Fotoğraflarla Havacılık Tarihimiz' konferansını düzenledi. Konferansta, Türk havacılık tarihi fotoğraflarla anlatıldı ve bir fotoğraf sergisi açıldı.

17.12.2023 - 11:06,
Abone Ol

- Atılım Üniversitesinde "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Fotoğraflarla Havacılık Tarihimiz" konferansı

ANKARA - Atılım Üniversitesi tarafından 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü dolayısıyla "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Fotoğraflarla Havacılık Tarihimiz" konferansı gerçekleştirildi.

Atılım Üniversitesi tarafından "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Fotoğraflarla Havacılık Tarihimiz" konferansı Mühendislik Fakültesinde bulunan Kemal Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, havacılık sektörünün Türkiye'de çok ciddi bir ivme kazandığını ifade ederek, "Özellikle son 10-15 yılda Türk Hava Yollarının birçok başarıya imza attığını çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Ekosistemin diğer boyutu da elbette mühendislik tarafı. Savunma Sanayimiz üretmiş olduğu İHA'larla, SİHA'larla ve helikopterlerle çok ciddi bir atılım içerisinde. İleride çok daha iyi seviyelere geleceğine inanıyoruz. Havacılık sektöründe iyi yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç var. Biz de bu anlamda Atılım Üniversitesi olarak hem sivil havacılık alanında hem de mühendislik alanında bu ekosisteme insan kaynağı bakımında katkılar vermeye başladık" dedi.

"Türk havacılık tarihini fotoğraflarla anlatmaya çalıştık"

Konferansın ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Bülent Yılmazer'in arşivinden oluşturulan fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışında konuşan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Bülent Yılmazer, Türk havacılık tarihini görsel belgelerle ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyleyerek, şunları söyledi:

"Sergimizde yer alan fotoğrafları bir kısmı daha önce yayınlanmamış fotoğraflar. Hala arşivimde yayınlanmamış ama Türk havacılık tarihindeki olaylarla ilgili fotoğraflar var, görsel belgeler var. Benim en büyük amacım bunların hepsinin daha kurumsal çatı altında toplanması, daha kurumsal bir arşiv altında değerlendirilmesidir."

Konferansa Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uçuşa Elverişlilik Daire Başkan Vekili Musa Erdoğan, Atılım Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Alemdaroğlu ve Erdoğan konferansta birer konuşma gerçekleştirdi.

Atılım Üniversitesinde \'Cumhuriyetimizin 100\'üncü Yılında Fotoğraflarla Havacılık Tarihimiz\' konferansı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aralık, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atılım Üniversitesinde 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Fotoğraflarla Havacılık Tarihimiz' konferansı - Son Dakika


11:15
İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07
Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05
Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti

Son Dakika
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03 Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05 Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 11:42:23. #1.13#
SON DAKİKA: Atılım Üniversitesinde 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Fotoğraflarla Havacılık Tarihimiz' konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement