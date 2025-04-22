ATO Başkanı Baran: "23 Nisan, çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize duyduğumuz güven ve inancın sembolüdür" - Son Dakika
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ATO Başkanı Baran: "23 Nisan, çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize duyduğumuz güven ve inancın sembolüdür"

ATO Başkanı Baran: "23 Nisan, çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize duyduğumuz güven ve inancın sembolüdür"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "23 Nisan, milletimizin bağımsızlığı ve geleceğini tayin etme kararlılığının en güçlü ifadesi, çocuklarımıza...

22.04.2025 12:29
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "23 Nisan, milletimizin bağımsızlığı ve geleceğini tayin etme kararlılığının en güçlü ifadesi, çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize duyduğumuz güven ve inancın sembolüdür" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda en güçlü adımı oluşturan TBMM'nin açılışının, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenliğinin Dünya'ya ilanının en güçlü ifadesi olduğunu kaydeden Baran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin de, gelecek nesillere olan güven ve inancının göstergesi olduğunu söyledi.

Baran mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Türk milletinin, millet egemenliğine dayanan gelecek inşa etme kararlılığının temelini oluşturmuş ve ülkemizin bilimde, teknolojide, üretimde, ticarette, ekonomide elde ettiği başarılar, o günden bu yana bu sağlam temeller üzerinde yükselmiştir. İşte bu temeller üzerinde yetişen, iyi eğitimle donatılmış çocuklarımızın, meslekli, çalışmayı, üretmeyi seven, bilim ve teknolojiye hakim, girişimci, inovasyonu benimseyen bireyler olarak eğitimden sağlığa, ticaretten sanayiye kadar her alanda yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ATO Başkanı Baran: '23 Nisan, çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize duyduğumuz güven ve inancın sembolüdür' - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATO Başkanı Baran: "23 Nisan, çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize duyduğumuz güven ve inancın sembolüdür" - Son Dakika
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