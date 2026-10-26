Avcı Dolunayı, İstanbul semalarında akşam saatlerinde görsel şölen sundu

İstanbul'da gökyüzünde yükselen 'Avcı Dolunayı' görsel şölen oluşturdu.

Eski toplulukların kış öncesi avlanma ve yiyecek depolama dönemiyle ilişkilendirilen 'Avcı Dolunayı' gökyüzüne yükseldi. Ortaya çıkan Avcı Dolunay'ı, İstanbul semalarında akşam saatlerinde kartpostallık bir manzara oluşturdu. Dolunayın gökyüzündeki görüntüsü, vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları için de güzel görüntüler ortaya çıkardı.