Avcı Dolunayı, İstanbul semalarında akşam saatlerinde görsel şölen sundu

Avcı Dolunayı, İstanbul semalarında akşam saatlerinde görsel şölen sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski toplulukların kış öncesi avlanma ve yiyecek depolama dönemiyle ilişkilendirilen Avcı Dolunayı, İstanbul semalarında akşam saatlerinde gökyüzüne yükseldi. Dolunay, kartpostallık manzara oluştururken vatandaşlar ve fotoğraf tutkunlarına güzel görüntüler sundu.
İstanbul'da gökyüzünde yükselen 'Avcı Dolunayı' görsel şölen oluşturdu.
Eski toplulukların kış öncesi avlanma ve yiyecek depolama dönemiyle ilişkilendirilen 'Avcı Dolunayı' gökyüzüne yükseldi. Ortaya çıkan Avcı Dolunay'ı, İstanbul semalarında akşam saatlerinde kartpostallık bir manzara oluşturdu. Dolunayın gökyüzündeki görüntüsü, vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları için de güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Kaynak: İHA
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