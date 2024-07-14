Avenir İnşaat Türkiye Direktörü İbrahim Arık\'ın babası hayatını kaybetti

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Avenir İnşaat Türkiye Direktörü İbrahim Arık'ın babası Selahattin Arık hayatını kaybetti.

Fransa'nın en büyük inşaat şirketlerinden birisi olan ve Türkiye'deki yatırımlarını Kayseri merkezli olarak yapan Avenir İnşaat'ın Türkiye Direktörü İbrahim Arık'ın babası Selahattin Arık 74 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Selahattin Arık'ın bugün öğle namazını müteakip Sarız Kızılören'de defnedileceği öğrenildi. - KAYSERİ