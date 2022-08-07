Osmangazi'nin modern tesisleri örnek oldu - Son Dakika
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Osmangazi'nin modern tesisleri örnek oldu

07.08.2022 17:27
Osmangazi'nin modern tesisleri örnek oldu

Avrupa'nın en büyük ve en modern tesisi olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, Gebze'de geliştirilecek hayvan barınağına örnek oldu.

Avrupa'nın en büyük ve en modern tesisi olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, Gebze'de geliştirilecek hayvan barınağına örnek oldu.

Can dostların tedavilerini üstlendikleri tesislerini geliştirmek isteyen Gebze Belediyesi yetkilileri, tüm Türkiye'de örnek olarak gösterilen Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni yerinde inceledi. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, Hamitler Mahallesi'nde 114 dönüm arazi üzerine kurulan tesisin kalitesi ve modern yapısı hakkında misafirlere bilgiler verdi. Merkezde bakım ve tedavileri yapılan köpekleri, kedi villaları, kedi tedavi ünitesi ile diğer bölümleri gezen heyet, tesisin Bursa için çok önemli olduğunu belirtti. Heyet, Osmangazi Belediyesinin Veysel Karani Mahallesi'nde hizmete açtığı Hijyenik Kurban Kesim ve Satış Kompleksi'ni de gezdi. Tesisi büyük bir hayranlıkla incelediklerini ifade eden Veteriner İşleri Müdürü Muhammet Zahit Sarı, Gebze'de hayata geçirecekleri proje öncesi sağlam fikirler edindiklerini söyledi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Gebze, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'nin modern tesisleri örnek oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi'nin modern tesisleri örnek oldu - Son Dakika
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