Avustralya, Elektronik Sigara Satışını Yasaklıyor

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Avustralya hükümeti, önümüzdeki haftalardan itibaren eczaneler dışında elektronik sigara satışını yasaklayan yasayı hayata geçiriyor. Ülkemizde sigara konusunda yıllardır etkin mücadele veren Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, alınan bu kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Avustralya, eczaneler dışında elektronik sigara satışını yasaklayan ilk ülke olarak dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti. Avustralya hükümetinin hayata geçirmeyi planladığı bu yeni düzenlemeye göre, elektronik sigaraların satışı yalnızca eczaneler aracılığıyla yapılacak ve 18 yaşından küçük bireyler elektronik sigarayı ancak doktor reçetesiyle alabilecekler.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Avustralya'nın aldığı bu kararın halk sağlığı adına atılmış önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Aydın, "Avustralya'nın aldığı bu karar, halk sağlığını korumak için atılmış önemli bir adımdır. Elektronik sigaraların kontrolsüz şekilde satışı, özellikle gençler arasında yaygınlaşmasına ve tütün bağımlılığının artmasına sebep olmaktadır. Avustralya hükümetinin bu kararı, elektronik sigaraların eczaneler dışında satışını yasaklayarak erişimi kısıtlaması, bu sorunun önüne geçmek adına atılmış stratejik bir hamledir" dedi.

"E-sigaraların kontrolsüz satışının önlenmeli"

Elektronik sigaraların yalnızca eczanelerde satılacak olması, bu tür ürünlerin daha kontrollü bir şekilde temin edilmesini sağlayacağını belirten Prof. Dr. Aydın, 18 yaşından küçüklerin elektronik sigarayı ancak doktor reçetesiyle alabilecek olmasını, gençlerin bu zararlı maddeden korunması için alınmış önemli bir tedbir olarak değerlendirdi. Prof. Dr. Aydın, "Avustralya'nın bu örnek kararının, diğer ülkelere de ilham vermesini ve elektronik sigaraların kontrolsüz satışının engellenmesi adına global bir bilinç oluşturmasını umuyoruz. TSSD olarak, Türkiye'de de benzer önlemlerin alınmasını ve elektronik sigara satışının sıkı bir şekilde denetlenmesini öneriyoruz. Bu konuda hükümetlerin ve sağlık otoritelerinin ortak hareket etmesi, tütün ürünleriyle mücadelede büyük bir fark oluşturacaktır" İfadelerini kullandı.

"Genç neslin sağlığını korumak, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır"

Prof. Dr. Mustafa Aydın, Avustralya'nın aldığı bu kararın özellikle gençlerin sağlığı açısından önemli bir karar olduğuna dikkat çekerek "Ülkelerin geleceğe yaptığı en büyük yatırım, gençlerinin sağlığını korumaktır." dedi. Elektronik sigaraların, normal sigaralar gibi sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Prof. Aydın, "Sigarayı bırakmak için alternatif olarak sunulan e-sigara kullanan kişilerde kalp yetmezliği görülme ihtimali, e-sigara kullanmamış kişilere kıyasla yüzde 20 civarında daha fazla olduğunu kanıtlanmıştır. Kalp sağlığı dışında DNA hasarı, çeşitli solunum hastalıkları gibi birçok sağlık sorununa yol açtığı da yine garipsenemez bir gerçektir. Bu sebeple Türkiye'de de benzer düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sigaranın son molekülü yok olana dek mücadeleye devam" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL