Ayasofya'nın ibadete açılışının 5. yılı için sabah namazı programı düzenlendi. - Son Dakika
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Ayasofya'nın ibadete açılışının 5. yılı için sabah namazı programı düzenlendi.

Ayasofya\'nın ibadete açılışının 5. yılı için sabah namazı programı düzenlendi.
24.07.2025 07:18  Güncelleme: 07:20
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılışının 5. yılı sebebiyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı sabah namazı programı düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılışının 5. yılı sebebiyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı sabah namazı programı düzenlendi. Vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı davette, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 5. yılında Filistin için, Gazze için tüm mazlum coğrafyalar için hep birlikte dua ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Vatandaşların yanı sıra programa İlçe belediye başkanları ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

"86 yıllık bir avı parantezin kapanmasına hamd olsun"

Sabah namazının kılınmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir yaptığı açıklamada, "Öncelikle dün Eskişehir'de hayatını kaybeden görevlilere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Bugün 24 Temmuz 2025. 10 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanımızın imzası ile ibadete açılma kararı alınan Ayasofya'nın 25 Temmuz Cuma günü yeniden ibadete açılmasına şahit olmuştuk. 86 yıllık bir avı parantezin kapanmasına hamdolsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere şükranlarımızı sunuyoruz. Ayasofya sadece bir cami değil fethin sembolüdür. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın ülkemize emanetidir. Bu vesileyle Ayasofya'nın ibadete açılması sebebiyle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Biz millet olarak acıda da bir arada oluruz sevinçte de bir arada oluruz. Bir yandan hüznü hissetmenin burukluğunu yaşıyoruz. Gazze'de milyonlarca Müslüman kardeşimizin yok oluşuna şahit oluyoruz. Filistinli kardeşlerimizin siyonist, katil İsrail tarafından tüm dünyanın gözü önünde terörist bir muameleye maruz kalmasını görüyoruz. Bir yanda Fetih suresi ile sabah namazımızı kıldık, Bir yandan Gazze'deki kardeşlerimize dualar ettik. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 11 Temmuz tarihinde ifade ettiği üzere Kudüs ittifakının Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla yeni bir dönemin inşa edilişine şahit oluyoruz. Allah Terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğramaması için dua ediyoruz. Şehitlerimizi ruhunu, şehit ailelerimizi incitmeden inşallah bu süreci tamamlayacağız." diye konuştu.

Program sonunda vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu. Özdemir de vatandaşlara çorba ikramında bizzat bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayasofya'nın ibadete açılışının 5. yılı için sabah namazı programı düzenlendi. - Son Dakika

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