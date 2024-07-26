Ayder'de yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Ayder'de yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayder'de yapılan yenileme çalışmalarının tamamlandığını ve bölgenin hizmete sunulduğunu açıkladı. Otopark, spor alanları, çocuk oyun alanları ve apart otellerin tamamlandığı Ayder'de, termal otel ve yeni otellerin yapımı da devam ediyor.

26.07.2024 17:52  Güncelleme: 18:18
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ayder'de projemizi yürütüyoruz. Otopark tamamlandı, tüm altyapısı yenilendi. Oraya spor alanları, çocuk oyun alanları yapıldı. Oradaki yaylamız da şenlikleri yaptığımız alan tamamen Ayder'in hizmetine sunuldu. İlk etaptaki apart otellerimiz tamamlandı. Diğer termal otelimiz de bitme aşamasına geldi. Orada 7- 8 yeni otel ile dönüşümü gerçekleştireceğiz. Orada yıkılan otellerin yerine de hiçbir yapı yapılmayacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rize'ye geldi. Deniz dolgusu üzerinde korozyon nedeniyle riskli duruma geldiği için 25 bin metrekare alanda başlatılan kentsel dönüşümle yıkılan binaların yerine TOKİ tarafından yapılan eski Belediye Bloklarındaki esnafı ziyaret eden Kurum, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yarın inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Rize'mizde yaklaşık değeri 2 milyar 700 milyon lirayı bulan çok önemli projelerin açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bu eserlerin içinde yine bizim çok önemsediğimiz kentsel dönüşüm, doğa koruma projelerimiz var. En önemlisi de benim nezdimde doğa ve koruma projesi olarak değerlendirdiğimiz Ayder'imiz. Ayder'de yenileme kapsamda başlattığımız çalışmalarda artık son safhaya gelmiş durumdayız. Orada kapalı bir otopark yaptık ve Ayder'in o doğal güzelliğine zarar vermeyecek şekli ile tamamen yerin altında ve Ayder'e gelen vatandaşlarımıza, turistlerimize hizmet verecek bin 800 araçlık bir otoparkı yarın inşallah açıyor olacağız. Orada daha önce orada altyapı, üstyapı yenilemeye çalışmaları yapmış, peyzaj düzenlemesi çalışmaları yapmış yine Ayder'in o güzelliğine zarar verdiğini düşündüğümüz görüntü kirliliğine sebebiyet veren salıncakların kaldırılmasını sağlamıştık. Bu kapsamda yenileme çalışmalarımız devam ediyor."

"Apart otellerimiz  tamamlandı"

Bir gazetecinin kaçak yapılaşma ve Ayder'de yaşanan imar sorununa ilişkin sorusu üzerine, "Ayder'de projemizi yürütüyoruz. Otopark tamamlandı, tüm altyapısı yenilendi. Oraya spor alanları, çocuk oyun alanları yapıldı. Oradaki yaylamız da şenlikleri yaptığımız alan tamamen Ayder'in hizmetine sunuldu. İlk etaptaki apart otellerimiz tamamlandı. Diğer termal otelimiz de bitme aşamasına geldi. Orada 7- 8 yeni otel ile dönüşümü gerçekleştireceğiz. Orada yıkılan otellerin yerine de hiçbir yapı yapılmayacak. Yapmış olduğumuz çalışmalarda imar planında çerçevesinde yapılan çalışmalardır. Bu manada Çamlıhemşin'de belediye başkanımızla milletvekilimizle valimizle hep birlikte bu istişareleri yürütüyoruz" dedi.

"Rize'yi uyuşturucudan kurtarın"

Konuşmasının ardından Rahman Karaca adlı vatandaş Bakan Kurum'a, "Rize'yi uyuşturucudan kurtarın. Bizi uyuşturucudan kurtarın, gelen konuşuyor gidiyor, yine bir şey yok" sözleri üzerine Kurum, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'a sorunla ilgilenmesini söyledi.

Ayşe Yüksel adlı bir başka vatandaş ise emekli ve dul maaşlarındaki farkın neden yatırılmadığını sordu. Düzenlemenin henüz Meclis'ten geçmediğini söyleyen Bakan Kurum, kısa süre sohbet ettiği kadına alışveriş kartı vermek istedi. Yüksel ise "Benim bir şeye ihtiyacım yok ihtiyacı olana ver" diye konuştu.

Ayder\'de yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı
Kaynak: ANKA

Murat Kurum, Çocuk, Spor, Çevre, Yerel Haberler, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayder'de yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

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