Aydın Büyükşehir Belediyesi, Tepecik Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Tepecik Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Tepecik Mahallesi\'nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi Şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun Bulvarı'nda yağmur suyu hattı ve sıcak asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların en iyiyi hak ettiğini belirterek yol yapım ve yenileme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve hemşehrilerine daha yaşanılabilir bir kent sunduklarını söyledi.

29.02.2024 11:50  Güncelleme: 11:57
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi Şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun Bulvarı'nda yağmur suyu hattı ve sıcak asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor, hemşehrilerimize daha yaşanılabilir bir kent sunuyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli yollar ve konforlu yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi Şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun Bulvarı'nda, yağmur suyu hattı yapımı ve sıcak asfalt serimi çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, çalışmaların ardından şerit çizgilerinin çekilmesi ve yol işaretlemelerinin yapılması ile daha güvenli ve konforlu hale getirilen bulvarı, Efeler halkının kullanımına sunacak.

Başkan Çerçioğlu, çalışmalara ilişkin "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor, hemşehrilerimize daha yaşanılabilir bir kent sunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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