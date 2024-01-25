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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Didim Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Didim Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı ziyaret etti. Ziyarette, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kültür Merkezi inşaatı ve yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Çerçioğlu ve Atabay, Didim'de kurulan çarşamba pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafına hayırlı işler diledi. Vatandaşlarla bir araya gelerek dilek, istek ve önerilerini dinleyen başkanlar, sosyal destek projeleriyle vatandaşların yanında olacaklarını ve Didim'e değer katacaklarını belirtti. Pazar yerinde esnafa ve vatandaşlara pilav dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Didim Belediye Başkanını Ziyaret Etti
25.01.2024 - 13:20,
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı ziyaret etti.

Didim Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Didim'de Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kültür Merkezi inşaatı ve yeni yapılacak olan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ÖZLEM BAŞKAN VE DENİZ BAŞKAN VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim'de kurulan çarşamba pazarını ziyaret edip pazarcı esnafına hayırlı işler diledi. Ziyarette vatandaşlarla bir araya gelerek dilek, istek ve önerilerini dinleyen Çerçioğlu ve Atabay, vatandaşların sosyal destek projeleri ile yanında olacaklarını, birlikte çalışarak Didim'e değer katacaklarını belirtti.

Başkan Çerçioğlu ve Başkan Atabay, pazar yerinde esnafa ve vatandaşlara pilav dağıttı.

Kaynak: ANKA
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