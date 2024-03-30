Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İftar Programına Katıldı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İftar Programına Katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İftar Programına Katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'in Çeştepe Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı. Çerçioğlu'na CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP Efeler Belediye başkan adayı Anıl Yetişkin eşlik etti.

30.03.2024 01:49  Güncelleme: 01:54
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'in Çeştepe Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftara katıldı. Çerçioğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile CHP Efeler Belediye başkan adayı Anıl Yetişkin eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi, her gün olduğu gibi bugün de 9 ilçede 11 noktada 25 bin Aydınlıyı iftar sofralarında buluşturdu. İftar sofraları Bozdoğan'ın Çarşı Mahallesi'nde, Çine'nin Hamitabat Mahallesi'nde, İncirliova'nın Belediye Meydanı'nda, Nazilli'nin 23 Nisan Parkı ve Muammer Aksoy mahallelerinde, Söke'nin Yenikent Mahallesi'nde, Sultanhisar'ın Kurtuluş Mahallesi'nde ve Efeler'in Orta ve Çeştepe mahalleleriyle Atatürk Kent Meydanı'nda kuruldu. İftarını açan vatandaşlar Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, ramazan ayının birlik, beraberlik duygularını pekiştirmesini ve barış getirmesini temenni etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İftar Programına Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İftar Programına Katıldı - Son Dakika
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