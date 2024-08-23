Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Şoför Esnaflarından Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
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Yerel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Şoför Esnaflarından Teşekkür Ziyareti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'na Şoför Esnaflarından Teşekkür Ziyareti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret eden şoför esnafları, desteklerinden dolayı teşekkür etti ve sıkıntılarını aktardı. Araç muayene sorununun çözüme kavuştuğu belirtildi.

23.08.2024 15:47  Güncelleme: 15:48
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret eden ve desteklerinden dolayı teşekkür eden şoför esnafları, özellikle yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde sıkıntı ve taleplerini aktardı.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ile Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Nahit Atan ve yönetimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Özmeriç ve Atan, şoför esnafına verdiği desteklerden dolayı Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu ise Atan'ı ve yönetimini yeni seçildikleri görevlerinden dolayı kutlayarak tüm esnafların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, Özmeriç ile Atan ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

"Araç muayene sorunu çözüme kavuşuyor"

Okulların açılmasına sayılı günler kala servis şoförlerinin sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "En büyük sıkıntılarımızdan biri araç muayene randevularının yakın tarihe alınamaması idi. Tüvtürk yetkilileri ile yapılan görüşme sonucu bu sorunun çözümünde önemli bir gelişme yaşandı. Kendilerine duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz" diyerek şoför esnafının sorunlarının çözümüne destek olan herkese teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Şoför Esnaflarından Teşekkür Ziyareti - Son Dakika

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