Aydın Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından dolayı hayatın olumsuz etkilenmemesi için 63 iş makinesi, 179 personel ile çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Hazırlıklarını günler öncesinden yapan Büyükşehir ekipleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı; Kuyucak, Buharkent, Köşk, Sultanhisar, Karacasu, Çine, Yenipazar, Nazilli ve Bozdoğan'da gerekli tedbirleri almıştı. Bu noktalarda 7/24 esasına göre çalışan ekipler, iş makineleri ile kar küreme çalışması yapıyor.

"Hızlı çözüm için 444 40 09"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir ekiplerinin yol güvenliğini sağlamak için hazırlıklı olduğunu ve çalışmalarını aralıksız olarak, koordine bir şekilde sürdürdüğünü belirtti. Başkan Çerçioğlu, kar yağışının etkili olduğu yerlerde kazaların yaşanmaması için sürücülere dikkatli olma çağrısı yaptı ve trafiğe çıkacak olan vatandaşların, araçlarında kış lastiği kullanmasının önemli olduğunu ifade etti. Başkan Çerçioğlu, vatandaşların ihtiyaç doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı 'Hızlı Çözüm Merkezi' hattını arayabileceklerini belirtti.