Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası\'nda Yeşil Alan Projeleriyle Dönüşüm Sağlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda hayata geçirdiği çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri bayramda da Kuşadası'nın çeşitli mahallelerinde peyzaj düzenleme, trimör, budama ve refüj boyama çalışmaları gerçekleştirdi. Bölgeye özgü bitki örtüsünü koruyarak, yerel flora ile uyumlu peyzaj çalışmaları yapan ekipler, Kuşadası'nda daha yeşil ve estetik bir çevre oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda doğal yaşamı koruyarak halkın dinlenebileceği, sosyal etkinlikler yapabileceği alanlar inşa ediyor. Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan projelerinde sürdürülebilirliği de ön planda tutuyor. Yeni yapılan alanlarda su tasarrufu sağlayan sulama sistemleri ve çevre dostu malzemeler kullanılıyor. Böylece, hem doğal kaynaklar korunuyor hem de halkın yaşam kalitesi artırılıyor.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu'nun hizmetlerine tam not

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları Kuşadası'nı sadece yerel halk için değil, aynı zamanda turistler için de daha çekici bir hale getiriyor. Kuşadası'ndaki bu dönüşüm, ilçenin doğasıyla uyumlu, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre sunuyor.

Çalışmaları takdirle karşılayan Kuşadalı vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN