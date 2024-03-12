Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programlarına Devam Ediyor

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Binlerce vatandaş, her yıl olduğu gibi bu yılda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı nedeniyle düzenlediği iftar programlarında bir araya gelmeye, oruçlarını birlikte açmaya devam ediyor.

Söke ilçesinde düzenlenen iftara katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; Ramazan ayının başta Aydın olmak üzere tüm Türkiye'ye bereket, barış ve bolluk getirmesini temenni etti. Kapalı pazar alanında ki iftar programında Çerçioğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, İl Başkanı Hikmet Saatçı ile Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi, bugün Aydın genelinde 8 ilçe ve 9 farklı noktada düzenlediği iftar programlarıyla toplam 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Efeler Atatürk Kent Meydanı, Efeler Girne Mahallesi, Söke kapalı pazar alanı, İncirliova Erbeyli Mahallesi, Sultanhisar Eskihisar Mahallesi, Yenipazar Hamzabali Mahallesi, Didim Yeni Mahalle, Buharkent Savcıllı Mahallesi ve Nazilli 23 Nisan Parkı'nda kurulan iftar sofralarında iftarlarını açan vatandaşlar Çerçioğlu'na teşekkür etti ve duydukları memnuniyeti dile getirdi - AYDIN