Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan'ın bereketini kentin dört bir yanına taşımayı sürdürüyor

03.03.2026 20:56  Güncelleme: 20:58
Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu Ramazan ayında kurduğu iftar sofraları ile Aydın'ın dört bir yanındaki vatandaşları buluşturarak dayanışma ruhunu yaşatıyor. Bugün düzenlenen etkinlikler, Efeler, Sultanhisar, Nazilli, Germencik, Bozdoğan ve Buharkent ilçelerinde gerçekleştirildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları iftar sofralarında buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu Aydın'ın dört bir yanına taşımayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu iftar sofralarında her yaştan vatandaş bir araya geliyor, oruçlar hep birlikte açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları bugün de Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı ve Zeybek Mahallesi'nde, Sultanhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda, Nazilli ilçesi 23 Nisan Parkı'nda, Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde, Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde ve Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi'nde kuruldu. Mahallelerinde kurulan sofralarda bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarıyla Aydınlı vatandaşları bir araya getirmeyi sürdürecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Sultanhisar, Buharkent, Germencik, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, İftar, Aydın, Yerel, Son Dakika

