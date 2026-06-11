Bozdoğan\'daki ulaşım projeleri başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu, Aydın genelinde 17 ilçeyi kapsayan toplam 1,5 milyar liralık yatırım programına destek verdi. Alınan karar kapsamında Bozdoğan'da da beklenen önemli ulaşım projelerinin de hayata geçirilmesinin önü açıldı.

Yatırım programı kapsamında Bozdoğan'da uzun süredir gündemde olan Kavaklı Yolu, Yazıkent-Koyuncular Yolu, Güney Mahallesi Yolu ve yıllardır genişletilmesi beklenen Yazıkent-Beyerli Yolu'nun yapılması planlanıyor.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in de imza attığı ortak açıklamada, yatırımların 14 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtilirken, CHP Grubu'nun sadece destek veren değil, aynı zamanda projelerin zamanında ve eksiksiz tamamlanmasının da takipçisi olacağı kaydedildi.

Bozdoğanlı vatandaşların uzun yıllardır çözüm beklediği ulaşım sorunlarının giderilmesi açısından önemli görülen projelerin hayata geçmesiyle birlikte hem ulaşım güvenliğinin artırılması hem de mahalleler arasındaki bağlantının güçlendirilmesi hedefleniyor. - AYDIN