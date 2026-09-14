Aydın’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
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Aydın’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı

Aydın’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı
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Aydın’da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı, Efeler ilçesindeki Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu’nda düzenlenen törenle başladı.

Aydın'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı, Efeler ilçesindeki Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu'nda düzenlenen törenle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Aydın'da 185 bin 490 öğrenci ve 16 bin 226 öğretmenle yeni döneme başladıklarını belirtirken, Vali Dr. Osman Varol ise bu eğitim öğretim yılının Aydın'da eğitimin daha çok konuşulduğu, daha fazla faaliyetin hayata geçirildiği dolu dolu bir yıl olacağını söyledi.

Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ile Aydın Valisi Dr. Osman Varol konuşma yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit: "İlk dersimiz kardeşlik"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Aydın'da 1.365 okulda, 16 bin 226 öğretmenle 185 bin 490 öğrenciye hizmet etmek için yeni eğitim öğretim yılına başladıklarını söyledi. Bu yıl ilk dersin "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" temasıyla başlayacağını belirten Yiğit, içinde bulunulan Anadolu coğrafyasının birlik ve kardeşlik ruhunu öğrencilere aktarmak için hafta boyunca öğretmenlerle birlikte çeşitli çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade etti. İyi bir eğitimin temelinde iyi bir velinin bulunduğunu belirten Yiğit, "Bizler öğretmenler olarak velilerimizin daima yanında olacağız, yol gösterici olacağız ve onlara destek olacağız. Ancak eğitimin asıl şekillendirileceği yer okullarımız ve öğretmenlerimiz olacaktır" dedi.

Velilerden öğretmenlerle iş birliği içerisinde olmalarını isteyen Yiğit, "Nasıl ki doktorumuzun verdiği reçeteyi harfiyen uyguluyorsak, öğretmenimizle de birlik ve beraberlik içerisinde onların ortaya koyduğu reçeteyi doğru ve eksiksiz bir şekilde uygulamamız gerekiyor. İş birliğimizi yıl boyunca, hatta tatil boyunca da devam ettirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Yiğit, bu iş birliğinin doğru şekilde yürütülmesi halinde öğrencilerin güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinde söz sahibi olacaklarını belirterek, "İnşallah evlatlarımız bu ülkenin yönetimini bizlerden alacaklar. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Vali Varol: "Eğitim en önemli kamu hizmetlerinden biri"

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, öğrencilerin okullarını çok özlediğini belirterek, "Çocuklarımızın okullarını özlediklerini, artık okullarını tatilden daha çok sevdiklerini görüyoruz. Hepsinin okullarına kavuşma günlerini iple çektiğine inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin eğitim alanında ciddi anlamda önemli bir gelişim göstermeye devam ettiğini belirten Varol, "Ülke olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya bir vizyon koyduk. 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Bu büyük vizyonun kamu hizmetinin ve toplumun ilerlemesinin en önemli alanı olan eğitimle de bir yansıması olması gayet doğal. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile de bu işi okullarımızda eğitim alanında taçlandırıyoruz" diye konuştu.

Eğitimin devlet ve kamu tarafından sunulan en önemli hizmetlerden biri olduğunu ifade eden Varol, "Yıllara dayanan idari tecrübemden net olarak çıkarabildiğim sonuç bu. Öğretmenlerimiz de bizim en önemli kamu görevlilerimiz. Çünkü bir toplumun, bir milletin gelecekte ne olacağını ancak ve ancak bugün uyguladığı eğitim politikalarıyla belirleyebiliriz" dedi. Eğitim alanında önemli bir noktaya gelindiğini belirten Varol, Türkiye'nin uluslararası geçerliliği ve önemi büyük olan PISA sınavlarında önemli bir gelişme gösterdiğini söyledi. Varol, "Bu konunun sadece akademik boyutu. Akademik boyutta önemli bir sıçrama ve ilerleme göstermek çok kıymetli. Fakat eğitim sadece çocuklarımıza bugünün gerektirdiği modern akademik bilgileri vermek değil; onları bir insan olarak çok yönlü bir biçimde yetiştirmek" ifadelerini kullandı.

Bu yıl eğitim öğretim anlamında önemli hazırlıklar yapıldığını belirten Varol, "Arkadaşlarımız çok önemli hazırlıklar yaptılar. Yavaş yavaş kamuoyuna açıklayacağımız çok önemli projelerimiz hayata geçecek. Yaz döneminde Milli Eğitim teşkilatımız, müdürümüzün liderliğinde çok güzel çalışmalar ortaya koydu" diye konuştu. Aydın'a özgü projelerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ulusal projelerin kentteki yansımalarının da hayata geçirileceğini belirten Varol, "Bu eğitim öğretim yılı özellikle Aydın'da eğitim camiasının, eğitim faaliyetlerinin, eğitimin daha çok konuşulduğu, daha çok gündeme geldiği, bu alanda daha çok aktivite yapıldığı ve bunun kamuoyuna daha çok yansıdığı dolu dolu bir yıl olacak" dedi.

Varol konuşmasının sonunda yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin beklentilerinin karşılandığı başarılı bir eğitim yılı temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından 8'inci sınıf öğrencisi şiir okurken halk oyunları gösterisi ve 'maarifin kalbinde oyun' etkinliği gerçekleştirildi. Programın sonunda protokol üyeleri öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı. Son olarak sınıfları ve öğretmenler odasını ziyaret eden protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

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