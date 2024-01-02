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Aydın'da 63 yaşındaki üretici, araç kullanamadığı için eşekle yük çekiyor - Son Dakika
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Aydın'da 63 yaşındaki üretici, araç kullanamadığı için eşekle yük çekiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki üretici Cemal Aydınlı, araç kullanmayı öğrenemediği için günlük işlerini eşeğiyle gerçekleştiriyor. Geleneksel yöntemlere bağlı kalan Aydınlı, eşekle yük taşımanın zorluklarına rağmen hayatından mutlu olduğunu belirtti.

Aydın\'da 63 yaşındaki üretici, araç kullanamadığı için eşekle yük çekiyor
02.01.2024 - 15:06,
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Aydın'ın Efeler ilçesi Musluca Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki üretici Cemal Aydınlı, araç kullanmasını öğrenemediği için eşekle yük çekmek zorunda kalıyor. Gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerden vazgeçmeyen Aydınlı, yük hayvanı ile işlerini görüyor.

Yıllarca tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağlayan ve modern tarım ekipmanı ile araçların yaygınlaşmasıyla birlikte araç kullanmayı öğrenemeyen Efeler ilçesinin Musluca Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki üretici Cemal Aydınlı, bu nedenle günlük işlerini eşeğiyle gerçekleştiriyor. Günlük işlerini yük hayvanı ile gören Aydınlı, yaşlılıkla birlikte gelen fiziksel zorluklarla da başa çıkmaya çalışıyor.

Aydınlı, "Eşekle çalışmak zorunda kalmak beni biraz geri bırakıyor, ancak araç kullanmayı bir türlü öğrenemedim. Eşekle yük taşımak da kendi başına bir zorluk, ama alıştık artık. Hayatımdan mutluyum. Masrafı yok, işimi görüyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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