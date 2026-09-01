Aydın Adliyesi\'ne 40-50 Lojman Müjdesi

Aydın'da 2026-2027 adli yılının açılışı törenle gerçekleştirilirken, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy kentteki lojman sorununa ilişkin müjdeyi verdi. Arısoy, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün konut projesinden 40-50 dairenin Aydın Adliyesi'ne lojman olarak tahsis edilmesi için görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü açıkladı.

Aydın'da 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen tören, Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilen çelenk sunma programıyla başladı. Törende Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ile Aydın Barosu Başkanı Av. Utku Devrim Barış Arslan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından Aydın Barosu Sosyal Tesisleri'nde program düzenlendi.

Yeni adli yıl açılışı dolayısıyla gerçekleştirilen programda konuşan Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, öncelikle geçmiş yıllarda hayatını kaybeden meslektaşlarını, yargı şehitlerini, depremde hayatını kaybeden vatandaşları, vatan uğruna can veren güvenlik güçlerini ve gazileri rahmet ve minnetle andı. Arısoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitleri de şükranla andı. Aydın'ın dokuzuncu görev yeri olduğunu belirten Arısoy, yeni adli yılda yargı camiasıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arısoy: "Adaleti daha hızlı ve etkin şekilde sağlayacağız"

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Aydın'daki yargı teşkilatının en önemli ihtiyaçlarının başında yeni adliye binasının geldiğini belirterek, yapımına başlanan yeni adliye binasının yakından takip edildiğini söyledi. Yeni binanın Aydın'a yakışan, modern, geniş, ferah ve teknolojik bir yapı olacağını ifade eden Arısoy, adliye binasının tamamlanması için tüm enerjilerini ortaya koyacaklarını kaydetti.

Arısoy, yeni adli yıl ile birlikte merkez ve mülhakat adliyelerinde görev değişiklikleri yaşandığını belirterek, yeni atanan hakim ve savcılara başarı diledi. İnsan hakları, hukuk devleti ve demokrasinin yargı görevlerinin layıkıyla yerine getirilmesine bağlı olduğunu ifade eden Arısoy, geciken adaletin adalet olmadığını vurguladı. Yargı mensupları ile adliye personelinin adaleti daha hızlı ve etkin şekilde sağlayabileceği fiziki ve sosyal şartların oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu dile getiren Arısoy, tüm yargı çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederek yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Aydın adliyesine 40-50 dairelik lojman projesi

Aydın'daki lojman ihtiyacına da değinen Başsavcı Arısoy, bu konuda da sonuca çok yaklaşıldığını açıkladı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından mevcut lojmanlara yakın bir bölgede yapılması planlanan konut projesinden 40-50 dairenin Aydın Adliyesi personeline lojman olarak tahsis edilmesine yönelik görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü belirten Arısoy, Adalet Bakanlığı'nın da projeye sıcak baktığını ifade etti. Arısoy, kısa süre içerisinde lojman tahsisine ilişkin protokolün imzalanacağına inandığını belirterek, böylece Aydın'daki lojman sorununun da çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Germencik Adliyesi binasının da mevcut haliyle ihtiyaca cevap vermediğini belirten Arısoy, yeni Germencik Adliyesi binasının yapımı için de somut adımlar atacaklarını ifade etti. Arısoy, Adalet Bakanı ve Bakanlık teşkilatının fiziki şartlar ve ihtiyaçlara ilişkin sorunlarla yakından ilgilendiğini belirterek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Adalet toplumun her kesiminde sağlanmalı"

Aydın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk ise 2026-2027 adli yılının ülkeye ve millete adalet, huzur, barış ve esenlik getirmesini diledi. Adaletin insanlık tarihi boyunca aranan temel değerlerden biri olduğunu ifade eden Öztürk, hukuk devletinin temel unsurlarından birinin hakim ve Cumhuriyet savcılarının bağımsızlığı olduğunu söyledi. Yargının toplumdaki saygınlığının güvene, güvenin ise tarafsızlığa bağlı olduğunu belirten Öztürk, adaletin yalnızca mahkeme salonlarında değil, devletin tüm birimleri ve toplumun her kesiminde sağlanması gerektiğini kaydetti. Öztürk, Aydın'daki hakim, Cumhuriyet savcısı ve adliye personelinin dosyaları makul sürede sonuçlandırmak için özveriyle çalıştığını belirterek yeni adli yılda yargı faaliyetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesini temenni etti.

"Adalet toplumun temel unsurlarından biri"

Aydın Barosu Başkanı Av. Utku Devrim Barış Arslan da yeni adli yılın ülkeye, millete ve yargı camiasına hayırlı olmasını diledi. Arslan, adaletin toplumun huzurunu, vicdanını ve geleceğe olan inancını ayakta tutan temel unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı ve kanun önünde eşitliğin önemine dikkat çeken Arslan, bağımsız yargı ve özgür savunmanın hukuk devletinin temel unsurları olduğunu söyledi. Arslan, adaletin gecikmeden sağlanmasının önemine vurgu yaparak yargıdaki sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Arslan, yeni adli yılın adaletin güçlendiği ve toplumun adaletle buluştuğu bir dönem olmasını temenni etti.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol ise yargı fonksiyonunun toplumsal hayatın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, hukuk devleti, insan hakları ve yargı önünde eşitlik ilkelerinin önemine dikkat çekti. Türkiye'de yargı sisteminin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana kurumsallaşarak geliştiğini ifade eden Varol, toplumsal hayatın değişmesiyle birlikte hukuk ve yargı sisteminin de kendisini geliştirmeye devam ettiğini söyledi. Yargı erkini kullanan tüm kesimlerin iş birliği içerisinde hareket etmesi halinde çözülemeyecek sorun bulunmadığını belirten Varol, değişen mevzuat ve uygulamalar içerisinde değişmeyen temel unsurun toplumsal adaletin tecellisi olması gerektiğini vurguladı. Varol, yeni adli yılın tüm yargı çalışanları açısından sağlık, huzur ve başarı içerisinde geçmesini diledi.

Programa Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Aydın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Aydın Barosu Başkanı Av. Utku Devrim Barış Arslan, İl Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan, hakim ve Cumhuriyet savcıları, avukatlar, adliye personeli ve davetliler katıldı.