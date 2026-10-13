Aydın'da afet farkındalık etkinliğinde deprem önlemleri uygulamalı gösterildi - Son Dakika
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Aydın'da afet farkındalık etkinliğinde deprem önlemleri uygulamalı gösterildi

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Aydın\'da afet farkındalık etkinliğinde deprem önlemleri uygulamalı gösterildi
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13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Aydın'da AFAD koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara afet çantası ve deprem önlemleri uygulamalı anlatıldı. Etkinlikte dolap ve rafların sabitlenmesi gösterildi, afet farkındalığının artırılması amaçlandı.

Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara afet çantası, arama kurtarma ekipmanları ve deprem sırasında alınması gereken önlemler hakkında uygulamalı bilgiler verildi.

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Aydın'da düzenlenen farkındalık etkinliğinde, vatandaşlara afet ve acil durumlara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı. Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe AFAD, İtfaiye Daire Başkanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları katıldı. Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda vatandaşlara afetlere hazırlık konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. Muhtemel afetlerde kullanılan arama kurtarma araçları ve teknik ekipmanlar tanıtılırken, afet ve acil durum çantasında bulunması gereken malzemeler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Deprem sırasında can ve mal kayıplarının azaltılmasına yönelik alınabilecek önlemler de etkinliğin önemli başlıkları arasında yer aldı. Bu kapsamda evlerdeki dolap, raf ve benzeri eşyaların sabitlenmesi gibi yapısal olmayan risklerin azaltılmasına yönelik yöntemler uygulamalı olarak gösterildi. Etkinlikte ayrıca Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hayrat İnsani Yardım Derneği ve Yesevi Hareketi Derneği tarafından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Afet öncesinde hazırlıklı olmanın ve afet anında doğru davranış biçimlerini bilmenin önemine dikkat çekilen etkinlikle, vatandaşların afet farkındalığının artırılması ve toplumun afetlere karşı direncinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
Acil DurumDepremGüncelYaşamYerelAydınDünyaAFADSon Dakika

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