Aydın\'da Badem Ağaçları Erken Çiçek Açtı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl bahar erken gelirken 2025 yılının ilk ayı sona ermeden kış ortasında badem ağaçları çiçek açtı.

Türkiye'nin doğusu başta olmak üzere birçok ilde kış mevsimi etkisini gösterirken Aydın'da adeta bahar havası yaşanıyor. Ülkenin doğusunda bulunan bazı illerin birçoğu karla kaplanırken, batısında bulunan illerden Aydın ise eski yıllardaki gibi kış yüzü göremedi. Çiçek açtıklarında büründükleri renkli görünümleri baharın müjdecisi olarak bilinen badem ağaçları bu yıl mevsimleri şaşırarak yılın ilk ayında çiçek açtı. Vatandaşların güneşin keyfini çıkarttığı Kuşadası ilçesinde çiçek açan badem ağaçları görsel bir şölen sunarak bölgedeki vatandaşların ilgisini çekti. Seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıktığı yol kenarlarında, vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak çiçek açan ağaçları fotoğrafladı. - AYDIN