Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın \'Filistin\'e destek, Gazze\'ye dua\' çağrısı üzerine Aydın\'da camilerde dualar edildi

Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Filistin'e destek, Gazze'ye dua' çağrısı üzerine tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın merkez ilçelerdeki bütün camilerde dualar edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve beraberce kılınan sabah namazının ardından dua edildi. Ellerin semaya kalktığı seher vaktinde yapılan duada ;"İlahi ya Rabbi! Yetimler yurduna dönen Filistinliler için dua ediyoruz. Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de zalimlere karşı mücadele ediyorlar, Filistinli kardeşlerimizi muzaffer eyle. ya Rabbi! Zalimleri zalimlere musallat eyle, Kahhar isminin tecellisiyle kahru perişan eyle ya Rabbi! İlahi ya Rabbi! Gazze'de eşi benzeri görülmemiş katliamlar yapılıyor, tüyü bitmemiş bebekler, masum çocuklar, savunmasız kadınlar, yaşlılar hunharca katlediliyor, Filistin kan ağlıyor. Peygamberler mirası Kudüs'e, Gazze'nin masum ve savunmasız mazlumlarına imdat eyle ya Rabbi! Hz. İbrahim'den Hz. Süleyman'a kadar birçok Peygamberin tevhit, hukuk, adalet ve ahlak mücadelesini verdiği o kutlu şehirde yaşanan acıları bir an önce durdur ya Rabbi! İlahi ya Rabbi! Milletimizin ve Müslümanların geleceğine kasteden her türlü dahili ve harici fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizleri uyanık eyle. Dünyayı yaşanmaz hale getiren zalimlere, ümmetin birliğini, dirliğini bozmak isteyen hainlere karşı koyabilmek için bizlere inayet eyle ya Rabbi! Asırlardır Din-i Mübin-i İslam'a hizmet etmiş, hep zalimin karşısında mazlumun yanında durmuş, kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin umudu olmuş milletimize, kahraman ordumuza ve tüm güvenlik güçlerimize şanlı zaferler nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi! Sen nurunu mutlaka tamamlayacaksın, bizleri bu vaadine vesile eyle. Dünyamızı huzur ve selamet yurduna dönüştürebilmek için bize güç ver ya Rabbi!" ifadelerini kullandı. - AYDIN