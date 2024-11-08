Aydın\'da Çocukların Suça Sürüklenmesini Önlemek İçin Denetim Yapıldı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla; İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Efeler Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte denetim gerçekleştirildi. Ekipler tarafından Kadıköy, Işıklı, Kardeşköy Mahallerinde bulunan okul ve Işıklı KYK çevresinde bulunan kahvehane, market, büfe, pide salonu ve benzeri işletmelerin kontrolü yapıldı. Denetimlerde 12 işletme kontrol edilirken, 3 işletme hakkında cezai işlem yapıldı. 1 işletmenin de açıktan sigara satışı yaptığı tespit edildi. Konuyla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN