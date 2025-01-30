Aydın\'da Fahiş Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

Yerel

Aydın'ın Köşk ilçesinde fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen fiyat denetimleri aralıksız devam ediyor.

Köşk Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, marketlerdeki reyonları gezerek, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar bir çok konuda detaylı denetimde bulundu. Köşk Belediyesinden yapılan açıklamada denetimlerin periyodik aralıklarla sürdürüleceği bildirilirken, vatandaşların huzurlu bir ortamda alışveriş yapmaları için ekiplerin sürekli olarak görev başında oldukları belirtildi. - AYDIN