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Aydın'da firmalara 14 bin TL para cezası uygulandı - Son Dakika

Aydın'da firmalara 14 bin TL para cezası uygulandı

05.11.2021 16:25
Aydın'da firmalara 14 bin TL para cezası uygulandı

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde kurallara uymadığı tespit edilen 17 firmaya toplam 14 bin 93 TL para cezası uygulandı.

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde kurallara uymadığı tespit edilen 17 firmaya toplam 14 bin 93 TL para cezası uygulandı.

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki denetimler aralıksız devam ediyor. Ekim ayında gerçekleştirilen denetimler kapsamında 18 adet tüketici şikayeti bildirildi. Bu şikayetlerden; 11'i ayıplı mal ve hizmetlerden, birer adet banka, işyeri dışında kurulan sözleşmeler, dört adet paket tur sözleşmesi ve bir adet devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi şikayetlerinden oluştu. İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 6 Ekim ve 20 Ekim tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 5'i tüketici lehine ve 5'i tüketici aleyhine olmak üzere toplam 10 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 3 bilirkişi görevlendirilmesi yapıldı.

Ekim ayı içerisinde Ticaret Bakanlığı'nın Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden İl Müdürlüğü'ne ulaşan 78 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapıldı. Bu şikayetlerden; 33'ü gereği yapılmak üzere işleme alındı. 22'si 6563 sayılı kanun kapsamında olmadığından dolayı sistem üzerinden Bakanlığa gönderildi. 4'ü şikayet edilen firmanın merkezine gönderildi. 19'u ise eksik bilgi ve Kanun kapsamında olmadığından reddedildi.

Fiyat etiketi ve haksız fiyat artışları denetlendi

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Efeler, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Karacasu, Köşk, Nazilli, Sultanhisar, Kuşadası ve Söke İlçelerinde; 87 fiyat etiketi ve 31 haksız fiyat artışı olmak üzere 118 işyerinde, 383 fiyat etiketi, 56 haksız fiyat artışı şikayeti konularında 439 üründe denetim yapıldı.

Para cezası uygulandı

Ekim ayı içerisinde Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda; 6563 sayılı kanun kapsamında 1 firmaya 4 bin 149 TL, 6502 sayılı Kanunu'n 54/1. maddesine aykırılıktan da 16 firmaya toplam 9 bin 944 TL olmak üzere toplamda 14 bin 93 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Aydın'da firmalara 14 bin TL para cezası uygulandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da firmalara 14 bin TL para cezası uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da firmalara 14 bin TL para cezası uygulandı - Son Dakika
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