Aydın'da Hayır Çarşısı Kuruldu - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Hayır Çarşısı Kuruldu

Aydın\'da Hayır Çarşısı Kuruldu

Aydın'da depremzede cami ve Kur'an kursları için hayır çarşısı açıldı, destek çağrısı yapıldı.

10.02.2025 10:10
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Aydın İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Aydın Şubesi tarafından 6 Şubat depremlerinde yıkılan cami ve Kur'an kurslarının yeniden inşası için 'deprem bölgesine bir tuğlada senden olsun' sloganı ile hayır çarşısı kuruldu.

Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinin yaşandığı ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilenirken 50 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 2 yıl geçerken, Aydın İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Aydın Şubesi tarafından yıkılan cami ve Kur'an kurslarının yeniden inşası için 'deprem bölgesine bir tuğlada senden olsun' sloganı ile hayır çarşısı kuruldu. Efeler Yavuz Sultan Selim Camii'nde açılan hayır çarşısının açılışında konuşan İl Müftüsü ve TDV Aydın Başkanı Hasan Güneş, "Bir kez daha gördük ki, bir ve beraber olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

TDV Aydın Şubesi Kadın Kolları öncülüğünde Efeler İlçe Müftülüğü Kur'an Kurslarının desteğiyle hayır çarşısından elde edilen gelir, deprem bölgesinde zarar gören ibadethanelerin ve eğitim kurumlarının yapımında kullanılacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Türkiye, Deprem, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Hayır Çarşısı Kuruldu - Son Dakika

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